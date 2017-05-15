Yazarlar Gaziantepspor-Galatasaray maçını yorumladı

Galatasaray, bu kadar üstün oynayıp, bu kadar çok pozisyon bulduğu Gaziantep maçını eğer kazanmasaydı, herhalde başkan Dursun Özbek fenalık geçirirdi. Başta Bruma olmak üzere bu oyuncular Kasımpaşa maçından sonra soyunma odasında başkan Özbek'e nasılsözünü vermişler; anlamadım.Bruma için yetenekli futbolcu diyoruz ama futbol aklını geliştirmesi gerekir, ayrıca egoistlikten kurtulup, paylaşımcı olmayı da bilmelidir.Gerçi Alman panzeri fiziksel ve zihinsel olarak sahada etkisizdi, rakipleri ile didişmekten başka bir iş yapmadı.Sinan Gümüş, bence menajerinin yaptığı yangın nedeniyle ilk 11'de kendine yer buldu. Ama fiziksel olarak hantaldı, ikili mücadelelerde ayakta kalamadı. Sakatlanması Tudor'un şansı oldu ve Rodrigues'i oyuna alma şansı oldu. O Rodrigues, sağ kanada çabukluk, hareketlilik ve hız getirdi.Tudor'un geldiği günden beri yaptığı en büyük yanlışlarından biri, iyi oyuncularını bir sonraki hafta takıma koymamasıydı. Josue'e de Tudor'un gazabına uğrayan oyunculardan... Kiralık yıldız orta sahaya tekniğiyle kalite kattı, araya attığı paslarla göz doldurdu ve ilk goldeki köşeye giden vuruşu mükemmeldi. Galatasaray kazanırken ikinci yarı Gaziantep'e inanılmaz pozisyonlar verdi. Son yıllarda hep kurtarıcı rolüne bürünen Muslera, Antep'te de başroldeydi.. Semih'in artık ders alması gerekiyor. Çünkü oynadığı her maçta Galatasaray kafa golleri yemeye devam ediyor, Semih de golü atan rakibinin altında kalıyor. Tudor'un gazabına uğrayan Linnes, çabukluğuyla birçok Antep atağını engelledi.Sneijder çalışkanlığı, istekli haliyle ön plana çıktı. Attığı frikik golü, eski günlerini hatırlattı.