Atiker Konyaspor-Kasımpaşa (CANLI)

Ziraat Türkiye Kupası'nda sona yaklaşılıyor. Yarı final rövanş maçında Konyaspor ileKasımpaşa kozlarını paylaşıyor. Sezonu kupayla kapatmak isteyen iki takımda da hedef finale yükselmek...



İstanbul'da oynanan yarı final ilk maçında Kasımpaşa, 2-0 geriye düşmesine rağmen 82 ve 86. dakikalar arasında bulduğu 3 golle unutulmaz bir geri dönüşe imza atmıştı. Konya'daki rövanşta hedefe ulaşan takım, tarihinde ilk kez Türkiye Kupası'nda finale adını yazdıracak.



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STAT: Konya Büyükşehir Belediye

SAAT: 20.45

HAKEM: Ali Palabıyık

YAYIN: A Spor



ATİKER KONYASPOR: Serkan, Skubic, Ali Turan, Volkan, Douglas, Ali Çamdalı, Hadziahmetovic, Ömer Ali, Jonsson, Fofana, Bajic

YEDEKLER: Kaya, Selim, Milosevic, Mbamba, Emre, Meha, Hora

TEKNİK DİREKTÖR: Aykut Kocaman



KASIMPAŞA: Ramazan, Popov, Veysel, Titi, Veigneau, Sadiku, Pavelka, Abdullah, Andre Castro, Turgut Doğan, Eduok

YEDEKLER: Eray, Otigba, Bozhikov, Guanca, Hasan, Tunay, Batuhan

TEKNİK DİREKTÖR: Kemal Özdeş



KASIMPAŞA VE KONYASPOR NASIL TUR ATLAR?

Süper Lig'de oynadığı son 2 karşılaş- madan galip ayrılarak moral depolayan konuk ekip, ilk maçı 3-2 kazandığı için Atiker Konya önünde her türlü galibiyet ve beraberlik halinde adını finale yazdıracak. Konya ise 1-0, 2-1 gibi skorlarda turlayacak, 3-2'lik sonuçta maç uzatmaya gidecek. 3 gol ve üzeri aldığı tek farklı mağlubiyetlerde ise Kasımpaşa tur atlayan taraf olacak.



PAŞA'DA KOITA VE ADEM YOK

Son 2 haftada alınan galibiyetler Kasımpaşa'da keyifleri arttırdı. Kemal Özdeş'in öğrencileri kupada finale yükselerek çıkışını devam ettirmek istiyor. Ancak Kasımpaşa'da maç öncesi önemli eksikler Kemal Özdeş'i düşündürüyor. Atiker Konyaspor'la oynanan ilk maçta sakatlanan golcü Koita sezonu kapattı.



Takımın en büyük hücum güçlerinden biri olan Adem Büyük de, Galatasaray maçında sakatlandı. Kaburgasında kırıklar bulunan Adem, zorlu Konyaspor deplasmanında kadroda yer alamayacak. Uzun süredir sakatlıkla boğuşan Tunay Torun ise bu hafta takımla çalışmalara başladı. Özdeş'in, şans vermesi halinde Tunay Torun sahada olabilecek.



İKİ TAKIM ARASINDAKİ SON 10 MAÇ

Konyaspor ile Kasımpaşa'nın mücadelelerindeki çekişme dikkat çekiyor. İki takım arasında tüm kulvarlarda oynanan son 10 maçta Konyaspor ve Kasımpaşa birbirini 4 kez mağlup etti. İki takım 2 karşılaşmada ise yenişemedi.

Konyaspor 1 - 2 Kasımpaşa

Kasımpaşa 1 - 3 Konyaspor

Kasımpaşa 2 - 0 Konyaspor

Konyaspor 2 - 1 Kasımpaşa

Kasımpaşa 0 - 0 Konyaspor

Kasımpaşa 2 - 1 Konyaspor

Konyaspor 2 - 0 Kasımpaşa

Konyaspor 2 - 1 Kasımpaşa

Kasımpaşa 1 - 1 Konyaspor

Kasımpaşa 3 - 2 Konyaspor