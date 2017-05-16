Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'a PFDK şoku!

Giriş Tarihi: 16.5.2017 18:44 Güncelleme Tarihi: 16.5.2017 18:45
Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'a PFDK şoku!

Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, Medipol Başakşehir, Çaykur Rizespor, Gaziantepspor ve Bursaspor Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edildi

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Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'a PFDK şoku!
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