Fenerbahçe - Başakşehir maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Medipol Başakşehir, Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında yarın deplasmanda Fenerbahçe'ye konuk olacak.

Turuncu-lacivertliler, sahasında 2-2 berabere kaldığı rakibini deplasmanda eleyerek adını finale yazdırmak istiyor.

Medipol Başakşehir'in turu geçmesi için her türlü galibiyet ile 3 ve daha üzeri gollü beraberlikler yeterli olacak. 90 dakikanın 2-2 bitmesi durumunda ise uzatma devresine geçilecek. Bu bölümde de sonucun değişmemesi halinde penaltı atışları finalisti belirleyecek.

Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 20.45'te başlayacak mücadelede hakem Halil Umut Meler düdük çalacak. Fenerbahçe - Medipol Başakşehir maçı Atv'den canlı yayınlanacak.

YALÇIN VE UFUK'UN CEZASI BİTTİ

Turuncu-lacivertli takımda, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulundan (PFDK) aldığı 3 maç men cezası biten ve sonrasında İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü tarafından da affedilen Yalçın Ayhan ve Ufuk Ceylan bu karşılaşmanın kadrosunda yer alabilir.

Hafta içinde takımla antrenmanlara çıkmaya başlayan iki futbolcu, teknik direktör Abdullah Avcı'dan görev bekleyecek.

Medipol Başakşehir'de sakatlıkları süren Mehmet Batdal ve Egemen Korkmaz ise Fenerbahçe'ye karşı forma giyemeyecek.