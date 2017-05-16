saat kaçta hangi kanalda canlı yayınlanacak?

AA

Futbol Haberleri

Giriş Tarihi: 16.5.2017 12:27 Güncelleme Tarihi: 16.5.2017 12:58
Fenerbahçe - Başakşehir maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı yayınlanacak?

, Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında deplasmanda ile karşılaşacak. Peki saat kaçta hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte detaylar...

Medipol Başakşehir, Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında yarın deplasmanda Fenerbahçe'ye konuk olacak.

Turuncu-lacivertliler, sahasında 2-2 berabere kaldığı rakibini deplasmanda eleyerek adını finale yazdırmak istiyor.

'in turu geçmesi için her türlü galibiyet ile 3 ve daha üzeri gollü beraberlikler yeterli olacak. 90 dakikanın 2-2 bitmesi durumunda ise uzatma devresine geçilecek. Bu bölümde de sonucun değişmemesi halinde penaltı atışları finalisti belirleyecek.

Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 20.45'te başlayacak mücadelede hakem Halil Umut Meler düdük çalacak. Fenerbahçe - Medipol Başakşehir maçı Atv'den canlı yayınlanacak.

YALÇIN VE UFUK'UN CEZASI BİTTİ

Turuncu-lacivertli takımda, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulundan (PFDK) aldığı 3 maç men cezası biten ve sonrasında İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü tarafından da affedilen Yalçın Ayhan ve Ufuk Ceylan bu karşılaşmanın kadrosunda yer alabilir.

Hafta içinde takımla antrenmanlara çıkmaya başlayan iki futbolcu, teknik direktör Abdullah Avcı'dan görev bekleyecek.

Medipol Başakşehir'de sakatlıkları süren Mehmet Batdal ve Egemen Korkmaz ise 'ye karşı forma giyemeyecek.

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Fenerbahçe - Başakşehir maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı yayınlanacak?
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