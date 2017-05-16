Fenerbahçe'de iyi haber: Trejo ayrılacağını açıkladı!

Fransa'nın Toulouse ekibinde forma giyen Arjantinli orta saha oyuncusu Oscar Trejo, sezon sonunda takımından ayrılacağını açıkladı.

Fenerbahçe'nin transfer listesinde yer alan 29 yaşındaki futbolcu, sezon sonunda bitecek olan sözleşmesini yenilemeyeceğini ve yeni bir maceraya atılacağını duyurdu. Verdiği kararın 'para' değil, 'kişisel' olduğunu söyleyen Trejo, 2013'ten bu yana formasını giydiği Toulouse'a kendisini gösterme fırsatı verdiği için de teşekkürlerini sundu.

OSCAR TREJO KİMDİR?

Daha önce Boca Juniors, Elche, Mallorca, Rayo Vallecano ve Sporting Gijon formaları giyen Trejo, 10 numara pozisyonunda forma giyiyor. Fenerbahçe'nin bu bölgeye yapmayı planladığı transfer için de düşünülen Trejo ile İspanya ve Fransa'dan da kulüplerin ilgilendiği belirtildi.

Serkan Akkoyun / Sabah.com.tr Spor