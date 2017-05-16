Hıncal Uluç'tan Arda Turan'a sert eleştiri

Arda gene magazin medyamızda.. Son aylarda, spor sayfalarında resmini, ismini gören oldu mu?. Varsa yoksa, magazin.. Hele hafta sonunda magazin eklerinde tavan yaptı.. Niye spor sayfalarında hiç haber olamıyor?. Çünkü Barcelona'daki futbol yaşamı fiilen bitti.. Atletico Madrid'deki harika lider oyununa hayran olan Luis Enrique, onu artık son yıllarını yaşayan Iniesta'nın yerine hazırlamak üzere düşünmüş ve transfer etmişti. Barcelona'yı asıl ayakta tutan iki kişiden biriydi Iniesta.. Öteki Xavi.. Xavi gitmişti. Iniesta da emekli olmak üzereydi. O müthiş yeteneği ile Arda geçecekti, takımın dümenine..