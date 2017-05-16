Lens'e talip çıktı: Bizim için iyi bir seçenek

Bu sezon Fenerbahçe formasını Sunderland'den kiralık olarak giyen Hollandalı kanat oyuncusu Jeremain Lens'le ilgili sürpriz bir açıklama geldi.

18 yıl aradan sonra Hollande Eredivisie'de şampiyon olan Feyenoord'da Genel Menajer Martin van Geel, basın mensuplarının transferle ilgili sorularını yanıtlarken Lens'le ilgili de konuştu. Van Geel, "Lens'in Sunderland'le devam eden bir sözleşmesi var. Bu sezonu da Fenerbahçe'de Advocaat yönetiminde gayet iyi geçirdi. Onun olduğu pozisyon için Sam Larsson (Editör notu: Heerenveen/23) ismini düşünüyoruz. Ancak Lens de listemizde. Bizim için pahalı fakat çok iyi bir seçenek." ifadelerini kullandı.,

İngiltere Premier Ligine veda eden Sunderland ile 2019 yılına kadar sözleşmesi bulunan Lens'in Ada'da devam etmesi beklenmiyor. Fenerbahçe, gelecek yıl da kadrosunda tutmak istediği Lens için önümüzdeki hafta Sunderland yetkilileriyle masaya oturacak.

Serkan Akkoyun / Sabah.com.tr Spor