Yazarlar Bursaspor-Beşiktaş maçını yorumladı

Ömer ÜRÜNDÜL: Beşiktaş'ın yolu açıldı
Ligin ikinci yarısında büyük düşüşe giren ve son 3 maçında 16 gol yiyen Bursaspor çok önemli isimlerinin de eksikliğine rağmen yüksek motivasyonla takım halinde bütün gizli enerjisini sahaya yansıtınca zorluk derecesi yüksek bir maç izledik. Beşiktaş, ilk 20 dakika müthiş pres karşısında hiç organize olamadı, karşı kaleye gidemedi. Ancak ilerleyen bölümde oyuna ağırlıklarını koydular. Çünkü iki takım arasında çok büyük kalite farkı vardı. Üstelik Beşiktaş'ın puan kaybına tahammülü olmadığından, işi hafifi alma lüksü yoktu. Devrenin son 20 dakikası Bursaspor 18'i önünde geçti. İki önemli pozisyona Aboubakar girdi. Yoğun baskıda üretkenliği engelleyen faktörler; sol kulvarın işlerlik kazanmayışı, çok iştahlı olan Quaresma'nın kulvarının yardımlaşmalı çok iyi kapatılmasıydı. İkinci devrede Beşiktaş tempoyu ve baskıyı artırarak başladı. Bursaspor'da sol tarafı defansif olarak iyi kullanan Emre Taşdemir'in çıkması, onlar ardına handikaptı. Buna bir de Aziz Behich'in sakatlanıp çıkması eklendi. Artık Beşiktaş için gol bulma adına daha elverişli bir ortam vardı. Buna rağmen Bursaspor büyük hırsla direniyordu. Bu arada maçın kırılma anını yaşadık. Skorda denge varken Bursaspor genç Kubilay'la pozisyon buldu. Ama bu net fırsatı çok kötü vuruşla değerlendiremedi. Şenol Güneş beklenen Cenk hamlesini yaptı. Atiba çıkınca 4'lü forvete dönerken orta saha da yorgun Oğuzhan ve defansif yönü zayıf Tolga'ya kaldı. Bu ilerleyen bölümde Bursa'nın kontratak girişimi için önemli bir avantaj olabilirdi. Ama Cenk oyuna girdikten kısa süre sonra Aboubakar'ın mükemmel asistiy le çok soğukkanlı şekilde golü atınca, Beşiktaş da riskleri bırakınca muhtemel rahatsızlık sona ermiş oldu. Sonuçta şampiyonluk yarışında çok önemli üç puan alındı. Fikstüre baktığımızda Beşiktaş'ın yolu açıldı. Bizim hakemlerimiz ülkemiz şartları gereği büyük takımlarla sorun yaşamamak için bütün cinlikleri kullanıyorlar.
Dün gece de Bülent Yıldırım, Quaresma'ya yüzde yüz doğru kararla sarı kart gösterdi. Ama muhtemelen bu eylemi bilinçaltında yaşadığından kartı gösterdiği anda yüzünü çevirdi. Quaresma'nın alkışını görmedi. Bu şekilde Quaresma ikinci sarıdan kurtulmuş oldu. Bülent Yıldırım da başı ağrımadan maçı bitirmiş oldu.