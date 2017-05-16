Yazarlar Bursaspor-Beşiktaş maçını yorumladı

Ligin ikinci yarısında büyük düşüşe giren ve sonBursaspor çok önemli isimlerinin de eksikliğine rağmen yüksek motivasyonlazorluk derecesi yüksek bir maç izledik.Ancak ilerleyen bölümde oyuna ağırlıklarını koydular. Çünkü iki takım arasında çok büyük kalite farkı vardı. Üstelik Beşiktaş'ın puan kaybına tahammülü olmadığından, işi hafifi alma lüksü yoktu. Devrenin son 20 dakikası Bursaspor 18'i önünde geçti. İki önemli pozisyona Aboubakar girdi. Yoğun baskıda üretkenliği engelleyen faktörler; sol kulvarın işlerlik kazanmayışı, çok iştahlı olan Quaresma'nın kulvarının yardımlaşmalı çok iyi kapatılmasıydı.Bursaspor'da sol tarafı defansif olarak iyi kullanan Emre Taşdemir'in çıkması, onlar ardına handikaptı. Buna bir de Aziz Behich'in sakatlanıp çıkması eklendi. Artık Beşiktaş için gol bulma adına daha elverişli bir ortam vardı. Buna rağmen Bursaspor büyük hırsla direniyordu. Bu arada maçın kırılma anını yaşadık.Şenol Güneş beklenen Cenk hamlesini yaptı.Bu ilerleyen bölümde Bursa'nın kontratak girişimi için önemli bir avantaj olabilirdi. Ama Cenk oyuna girdikten kısa süre sonra Aboubakar'ın mükemmel asistiy le çok soğukkanlı şekilde golü atınca, Beşiktaş da riskleri bırakınca muhtemel rahatsızlık sona ermiş oldu. Sonuçta şampiyonluk yarışında çok önemli üç puan alındı.Bizim hakemlerimiz ülkemiz şartları gereği büyük takımlarla sorun yaşamamak için bütün cinlikleri kullanıyorlar.Quaresma'nın alkışını görmedi.Bu şekilde Quaresma ikinci sarıdan kurtulmuşoldu. Bülent Yıldırım da başı ağrımadanmaçı bitirmiş oldu.