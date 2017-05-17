Aykut Kocaman'ın 3. finali

Fenerbahçe'nin başında bu kupayı 2 kez kaldıran Teknik Direktör Aykut Kocaman, 3. kez Türkiye Kupası finaline yükselmeyi başardı.

Ziraat Türkiye Kupası Yarı Finali'nde Kasımpaşa'yı eleyerek finale yükselmeyi başaran Atiker Konyaspor, tarihinde ilk kez Türkiye Kupası'nda final oynayacak. Kupada adım adım yoluna devam eden yeşil-beyazlı ekipte, Teknik Direktör Aykut Kocaman da kariyerinin 3. finalini oynayacak.

Fenerbahçe'nin başında olduğu 2010-2013 yılları arasında 2 kez final oynayan ve kupayı kaldıran Kocaman, bu başarıyı tekrarlamaya çok yakın. 2011-2012 sezonunda Türkiye Kupası'nda finale yükselen Fenerbahçe, Bursaspor'u 4-0 mağlup ederek kupayı kazanmayı başarmıştı. Sarı-lacivertli takım, 29 yıl sonra kazanılan bu kupanın ardından bir sonraki sezon da aynı başarıyı yakaladı. Aykut Kocaman önderliğinde kupada finale çıkmayı başaran Fenerbahçe, 2012-2013 sezonunda finalde Trabzonspor'u 1-0 mağlup etti ve kupayı müzesine götürdü.