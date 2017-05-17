Almanya ile Türkiye arasında Kerem Demirbay krizi!

Bundesliga ekiplerinden Hoffenheim'da forma giyen Türk asıllı futbolcu Kerem Demirbay'ın ilk olarak Türk Milli Takımı forması giyeceği açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim tarafından uzun süredir takip edilen ve Türk Milli Takımı'na kazandırılmak istenen Demirbay, resmi başvurusunu da yaptı. Bundesliga takımlarından Hoffenheim'da forma giyen genç oyuncu, birkaç gün evvel yazılı olarak Türk Milli Takımı'nda oynamak istediğini Türkiye Futbol Federasyonu'na iletti.

Fatih Terim'in yurt dışında oynayan oyunculara giden çağrı listesinde adı bulunan ve bir sonraki kampa davet edilen Kerem Demirbay'ın gerekli işlemleri tamamlandıktan sonra Kosova maçı kampına katılması bekleniyor."

FATİH TERİM: KEREM'İN ISLAK İMZASI ELİMİZDE

Kerem Demirbay'la ilgili Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim tarafından çok çarpıcı bir açıklama yapıldı. Kerem'in Türk Milli Takımı'nı seçtiğine dair ıslak imzasının ellerinde bulunduğunu söyleyen Fatih Terim, genç futbolcunun işlemlerinin tamamlanması için bu sabah Karlsruhe Başkonsolosluğu'na gelmesi gerektiğini ancak şu ana kadar gelmediğini açıkladı.

Terim'in açıklamaları şöyle:

"Karlsruhe Başkonsolosluğu bugün Kerem Demirbay'ı müracaat etmesi için bekliyor, Futbol Federasyonu ayarladı randevuyu. TFF vasıtasıyla bugün sabah müracaat edecekti, randevusu vardı bu sabah.

Açıkçası Löw'ün ve Alman Milli Takımı'nın Türk asıllı oyuncuları beğenmesi, milli takımlara katma isteği bizi çok memnun ediyor açıkçası ancak Kerem konusunda aşağı yukarı 1,5 senedir çok hızlı bir ilişki ağımız var. Yardımcı hocalarımız kendisiyle görüştü, ailesiyle görüştü. En son benimle görüşmek istedi ve ben de görüştüm.

15 Mayıs'ta yani iki gün evvel Kerem'in bize, FIFA'ya gönderilmek üzere ıslak imzasıyla Türk Milli Takımı'nda oynamak istediğini belirten bir yazısı var. Bugün daha da ilginç bir şey olmuş. Bildiğiniz gibi Avrupa'da oynayan oyuncularımızı milli takıma davet etmek için iki hafta öncesinden tebligat yapmak zorundayız prosedür gereği. Kerem'den Türk Milli Takımı'nı seçtiğine dair kağıdı da alınca kulübü Hoffenheim'e resmi davet yazısını da gönderdim. Kibarlık etmişler veya çok da gurur duymuş olmalılar ki kendi resmi sitelerinde yayınlamışlar. Ancak ne hikmetse birkaç saat sonra geri çekmişler.

Daha vereceğimiz başka evraklar da var ama mesele o değil. İki gün önce Kerem'in kendisi yazılı ifadede bulunmuştur. Sabah konsolosluğumuz kendisini randevu için bekliyordu. Türk halkı bilmelidir ki; biz çocuklarımız için ne lazımsa yapıyoruz. Hatta bu 1,5 sene süresi içerisinde 5-6 defa gitmesi gerekiyordu, gitmedi. 'Biraz düşüneyim' dedi. Hocası 'Biraz daha oynasın ondan sonra daha iyi olur' dedi. Hepsine biz sabırla karşılık verdik ve de bizde oynayacağını ve bundan gurur duyacağını söylediğini hatırlıyorum. Hatta SABAH Gazetesi'nin böyle bir röportajı var diye biliyorum. Benim de Milli Takım kampındaki basın toplantısında Kerem Demirbay ile ilgili beyanatım var. Kendisinin de röportajları var.

Yardımcı hocalarımız çok uğraştılar, kendisiyle görüştüler, babasıyla görüştüler. Biz bu işin bittiğini zannederken böyle bir şeyle karşılaştık ama dediğim gibi TFF, kendisinin ıslak imzalı yazısını da paylaşabilir. Dolayısıyla ümit ederim bizi seçer. Seçmezse de yapacak bir şeyimiz yok ama olayları herkesin doğru bilmesinden yanayım."

ALMAN FUTBOL FEDERASYONU RESMEN AÇIKLADI

Bu arada Almanya Futbol Federasyonu ve Hoffenheim Kulübü, Kerem Demirbay'ın Alman Milli Takımı'nı seçtiğini resmen duyurdu.