Medipol Başakşehir finalde!

Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanşında normal süresi ve uzatma bölümü 2-2 biten maçta Fenerbahçe'ye penaltı atışlarında 10-9 üstünlük sağlayan Medipol Başakşehir, finale yükseldi ve Atiker Konyaspor'un rakibi oldu.

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Stat: Ülker

Hakemler: Halil Umut Meler, Mustafa Emre Eyisoy, Ekrem Kan

Fenerbahçe: Volkan Demirel, Şener Özbayraklı (Dk. 104 Neustaedter), Skrtel, Kjaer, Hasan Ali Kaldırım, Mehmet Topal, De Souza, Alper Potuk (Dk. 61 Ozan Tufan), Lens, Sow, Van Persie (Dk. 90 Volkan Şen)

Medipol Başakşehir: Volkan Babacan, Uğur Uçar (Dk. 79 Napoleoni), Bekir İrtegün, Epureanu, Alparslan Erdem (Dk. 79 Holmen), Attamah, Emre Belözoğlu, Visca, Mossoro (Dk. 74 Mustafa Pektemek), Cengiz Ünder, Adebayor

Goller: Dk. 42 Emre Belözoğlu, Dk. 86 Holmen (Medipol Başakşehir), Dk. 71 Sow, Dk. 87 Ozan Tufan (Fenerbahçe)

Sarı kartlar: Dk. 30 Uğur Uçar, Dk. 46 Bekir İrtegün, Dk. 73 Mossoro, Dk. 94 Mustafa Pektemek, Dk. 97 Visca, Dk. 120 Epureanu (Medipol Başakşehir), Dk. 49 Alper Potuk, Dk. 75 Skrtel, Dk. 81 Van Persie (Fenerbahçe)

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

1. dakikada Şener Özbayraklı'nın ceza sahası dışından sert şutunda kaleci Volkan Babacan soluna gelen topu iki hamlede kontrol etti.

6. dakikada Mossoro'nun pasıyla ceza yayı içine giren Visca'nın yerden şutunda, kaleci Volkan Demirel meşin yuvarlağın sahibi oldu.

12. dakikada sol kanatta buluştuğu topla ceza alanına giren Visca, 4 Fenerbahçeli rakibine rağmen şutunu çekti ancak kaleci Volkan Demirel soluna gelen meşin yuvarlağı son anda çizgi üzerinde kornere çeldi.

28. dakikada Lens'in pasıyla ceza alanında topla buluşan Van Persie, Epureanu'dan şık bir şekilde sıyrıldıktan sonra sağ çaprazdan şutunu çekti, meşin yuvarlak uzak direk dibinden auta çıktı.

31. dakikada Lens'in sol kanattan kullandığı serbest vuruşta, altıpas önüne gelen meşin yuvarlağa Emre Belözoğlu müdahale etti. Deneyimli oyuncunun ters vuruşunda kaleci Volkan Babacan, meşin yuvarlağı güçlükle çelerken, savunma topu uzaklaştırarak tehlikeyi önledi.

42. dakikada Medipol Başakşehir mücadelede öne geçti. Ceza yayı gerisinde topla buluşan Emre Belözoğlu'nun şutunda, yerden seken meşin yuvarlak kaleci Volkan Demirel'in müdahalesine rağmen filelere gitti: 0-1

Karşılaşmanın ilk yarısını turuncu-lacivertli ekip 1-0 önde kapattı.



MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)



54. dakikada sağdan ceza sahasına giren Visca'nın aşırtma vuruşunda top az farkla auta çıktı.

68. dakikada Visca'nın ceza sahası yayı gerisinden şutunda kaleci Volkan Demirel soluna gelen topu güçlükle çıkardı. Pozisyonun devamında Fenerbahçe savunması topu tehlikeli bölgeden uzaklaştırdı.

71. dakikada Fenerbahçe, skora dengeyi getirdi. Van Persie'nin pasıyla sağ kanatta topla buluşan Lens'in ortasında Sow, altıpas gerisinde tek vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-1

86. dakikada konuk ekip yeniden öne geçti. Baskısını artıran Medipol Başakşehir'de Mustafa Pektemek'in pasıyla savunma arkasına sarkan Holmen, sol çaprazdan yaptığı sert vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-2

87. dakikada Fenerbahçe, bir kez daha beraberliği sağladı. Ceza sahasına uzun oynanan meşin yuvarlağı De Souza kafayla penaltı noktası gerisindeki Van Persie'ye indirdi. Bu oyuncunun vuruşunda kale sahasında Ozan Tufan'ın dokunduğu top ağlara gitti: 2-2

90+3. dakikada Emre Belözoğlu'nun kullandığı frikikte ceza sahasına gelen topa Epureanu kafa vuruşunu yaptı ancak meşin yuvarlak direk dibinden az farkla auta çıktı.

Mücadelenin 90 dakikası ilk maçtaki skor gibi 2-2 bitti ve karşılaşma uzadı.

96. dakikada Volkan Şen'in ceza sahası dışı sol çaprazdan sert şutunda top uzak direğin yanından auta çıktı.

101. dakikada Fenerbahçe kalecisi Volkan Demirel iki pozisyonda gole izin vermedi. Savunma arkasına atılan topu ceza sahası içi sol çaprazda kontrol eden Napoleoni'nin dar açıya rağmen vuruşunda kaleci Volkan gole engel oldu. Dönen topu alan Napoleoni, pasını gerisindeki Mustafa Pektemek'e aktardı. Bu oyuncunun vuruşunda Volkan soluna gelen meşin yuvarlağı parmaklarının ucuyla kornere gönderdi.

107. dakikada Holmen'in pasında penaltı noktası üzerinde kaleye sırtı dönük durumda topu alan Adebayor, meşin yuvarlağı yanındaki Mustafa Pektemek'e aktardı. Bu oyuncunun vuruşunda kaleci Volkan Demirel yatarak soluna gelen topun sahibi oldu.

Uzatma bölümünde de eşitlik bozulmayınca penaltılara geçildi.

Fenerbahçe'den Sow (2), Kjaer (2), Lens, Volkan Şen, Neustaedter, Hasan Ali Kaldırım penaltı atışlarını gole çevirdi. İlk atışını golle sonuçlandıran De Souza, 2. atışta başarılı olamadı. Sarı-lacivertli ekipte Mehmet Topal, Skrtel ve kaleci Volkan Demirel de atışı gole sonuçlandıramadı.

Medipol Başakşehir'de ise Emre Belözoğlu (2), Mustafa Pektemek, Epureanu, Adebayor (2), Cengiz Ünder, Holmen (2) ve Attamah penaltı atışlarını gole çevirdi. Turuncu-lacivertlilerde de Visca, Napoleoni ve Volkan Babacan atışlardan yararlanamadı.

Penaltılarda rakibine 10-9 üstünlük sağlayan Medipol Başakşehir, finale yükseldi.