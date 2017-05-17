Mesut Özil yeni sisteme alışmaya çalışıyor

Mesut Özil, İngiliz basınına yaptığı açıklamada, Arsenal'ın 4-2-3-1 dizilişinden 3-4-3'e geçmesiyle klasik 10 numara pozisyonundan ayrıldığını hatırlatarak, "Sahada 10 numara pozisyonunda oynadığım zamanlardaki özgürlüğüm kalmadı. Forvet arkasında oynadığım zaman her şeyi yapabilme özgürlüğüne sahiptim." ifadelerini kullandı.

Yeni rolüne alışmaya çalıştığını belirten 28 yaşındaki futbolcu, "Yeni düzende biraz daha sağ kanada yakın oynuyorum. Tabii ki teknik direktörün kararı. Arsene Wenger, şu anda beni orada oynatmayı uygun görüyor. Ben de takıma en iyi şekilde katkı sağlamaya çalışacağım. Sonuçta oyuncuların ne istediği değil, takımın başarılı olması önemli." değerlendirmesinde bulundu.

Arsenal'da bu sezon 42 maça çıkan Mesut Özil, 12 gol attı. İngiltere Premier Lig'de ilk 4'e girerek UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılma hesapları yapan Arsenal, 72 puanla 5. sırada bulunuyor.