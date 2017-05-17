Vagner Love'den transfer sözleri: "İyi bir teklif gelirse..."

Ligde attığı 21 golle fırtına gibi esen Vagner Love'un adı Fenerbahçe ile anılmaya başlandı. Alanyaspor'lu golcü de ülkesi Brezilya'da basın mensuplarına bu konu hakkında samimi açıklamalarda bulundu.

"Şu an 32 yaşındayım ve kendimi fiziksel olarak iyi hissediyorum" diyen Love, "Kulübümde 1 yıl daha sözleşmem var. Ne kendi kulübümden ne de başka bir Türk takımından henüz teklif almadım." ifadelerini kullandı.

NEREYE GİDERSEM ÜST SEVİYEDE OYNARIM

Yıldız futbolcu, "Şimdi sadece ligi iyi bir şekilde bitirmeyi düşünüyorum. Sezon sonunda ne olur göreceğiz. Eğer burada devam edersem, en iyisini yapmaya da devam edeceğim. Ama başka bir yere de gitsem, her zaman üst seviyede oynayacak biriyim" dedi.

Love, "Sezon sonunda burada kalır mıyım, transfer olur muyum kestirmek zor. Ama iyi bir teklif almam lazım" diyerek hem Alanyaspor'a hem de kendisine talip olan kulüplere mesaj gönderdi.

Sezon başında geldiği Akdeniz ekibinde ilk haftalar suskun kalan ancak 'taraftarın duasından' sonra açıklan Love, çıktığı 26 maçta 21 gol attı.

Serkan Akkoyun / Sabah.com.tr Spor