Advocaat Hollanda'nın kadrosunu belirledi

Hollanda Milli Futbol Takımı'nın hazırlık maçları ile 2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde Lüksemburg ile oynayacağı karşılaşmanın aday kadrosu belli oldu.

Fenerbahçe'den sezon sonunda ayrılacağını açıklamasının ardından Hollanda Milli Takımı'nın başına geçen teknik direktör Dick Advocaat tarafından belirlenen 31 kişilik aday kadroya, Spor Toto Süper Lig'de forma giyen Fenerbahçeli Jeremain Lens ile Galatasaraylı Wesley Sneijder da davet edildi.

RVP KADRODA YOK

Chelseali defans oyuncusu Nathan Ake ve Ajaxlı Matthijs de Ligt gibi genç oyuncuları tercih eden Advocaat, Fenerbahçeli Robin van Persie ve Gregory Van der Wiel ile Galatasaraylı Nigel De Jong'a ise aday kadroda yer vermedi.

Hollanda'nın 25 kişilik nihai kadrosu, 25 Mayıs'ta açıklanacak. Fas ile 31 Mayıs'ta, Fildişi Sahili ile 4 Haziran'da hazırlık maçları yapacak Hollanda, FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri A Grubu'nda ise 9 Haziran'da Lüksemburg'u konuk edecek.

HOLLANDA'NIN ADAY KADROSU ŞÖYLE:

Kaleci: Jasper Cillessen (Barcelona), Sergio Padt (Groningen), Jeroen Zoet (PSV)

Defans: Nathan Ake (Chelsea), Daley Blind (Manchester United), Wesley Hoedt (Lazio), Daryl Janmaat (Watford), Matthijs de Ligt (Ajax), Bruno Martins Indi (Stoke City), Kenny Tete (Ajax), Joel Veltman (Ajax), Stefan de Vrij (Lazio), Nick Viergever (Ajax)

Orta saha: Steven Berghuis (Feyenoord), Memphis Depay (Olympique Lyon), Marco van Ginkel (PSV), Jeremain Lens (Fenerbahçe), Quincy Promes (Spartak Moskova), Davy Pröpper (PSV), Bart Ramselaar (PSV), Arjen Robben (Bayern Münih), Marten de Roon (Middlesbrough), Wesley Sneijder (Galatasaray), Kevin Strootman (Roma), Jens Toornstra (Feyenoord), Tonny Vilhena (Feyenoord), Georginio Wijnaldum (Liverpool)

Forvet: Bas Dost (Sporting Lizbon), Davy Klaassen (Ajax), Vincent Janssen (Tottenham Hotspur), Jürgen Locadia (PSV)