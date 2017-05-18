Fenerbahçe eski teknik direktörü Veselinovic hayatını kaybetti

Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Todor Veselinovic 86 yaşında hayatını kaybetti.

TODOR VESELİNOVİC HAYATINI KAYBETTİ

Fenerbahçe'nin 1988-89 sezonundaki 103 gollü şampiyonluğunun mimarı olan 86 yaşındaki eski teknik direktörü Todor Veselinovic, Atina'daki özel bir hastanede vefat etti.

UNUTULMAZ FİLMLERİN YÖNETMENİ

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Profesyonel Futbol Takımımızın, 1988-89 sezonundaki 103 gollü şampiyonluğumuzun mimarlarından olan 86 yaşındaki eski teknik direktörümüz Todor Veselinovic'in, Atina'daki özel bir hastanede vefat ettiği haberini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Acılarını en içten duygularımızla paylaştığımız hayatını kaybeden Todor Veselinovic'in ailesi ve yakınlarına taziye dileklerimizi iletiyor, başta camiamız olmak üzere Veselinovic'in tüm sevenlerine başsağlığı diliyoruz."