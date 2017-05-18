Galatasaray için sürpriz iddia: Jorge Jesus!

Portekiz Ligi ekiplerinden Sporting'in başarılı teknik direktörü Jor?ge Jesus için Galatasaray iddiası geldi. Portekiz'de yayın yapan O Jogo gazetesi, sarı kırmızılı takımın bir süredir Jorge Jesus'la ilgilendiğini yazdı.

TUDOR'UN YERİNE JORGE JESUS

Haberin detayına göre, her ne kadar Tudor'la yola devam edileceği açıklansa da, Galatasaray'ın gelecek sezon için bir teknik adam baktığı ve adaylar arasında öne çıkan ismin de Jesus olduğu belirtildi. Portekizli teknik adamın da 2015'te başına geçtiği Sporting'den ayrılmaya sıcak baktığı iddia edildi.

BAŞKANLA ARASI KÖTÜ

Daha önce aynı ülkede Braga ve Benfica takımlarını çalıştıran, oynattığı futbolla modern dönemin en başarılı teknik adamları arasında gösterilen Jorge Jesus'un, Sporting Başkanı Bruno de Carvalho ile arasının kötü olduğuna da dikkat çekildi.

Kariyerinde Benfica ile 5 lig, 3 kupa kazanan Jesus, hem Benfica hem de Sporting'le birer kez de Portekiz Süper Kupasının sahibi oldu.

Serkan Akkoyun / Sabah.com.tr Spor