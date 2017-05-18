neden 'yı seçtiğini açıkladı!

Giriş Tarihi: 18.5.2017 15:10 Güncelleme Tarihi: 18.5.2017 15:32
Kerem Demirbay neden Almanya'yı seçtiğini açıkladı!

Önce , ardından ını seçerek küçük çaplı bir krize neden olan , konuştu.

seçimi adeta pembe diziye dönen Kerem Demirbay sessizliğini bozdu. Alman basınına konuşan Kerem, önce sonra ise 'yı seçip bir anda ortalığı karıştırmasına açıklık getirdi.

23 yaşındaki Hoffenheim'lı oyuncu, "Almanya'da doğdum. Almanya'da büyüdüm. Bu yüzden de Almanya'yı seçtim. Kararımı vermemde hiçbir dış etken yok. Tamamen kendi isteğimle seçtim." dedi.

Türkiye'yi seçmesi halinde daha fazla forma şansı bulacağının farkında olduğunu söyleyen Kerem, "Sürekli kendimi geliştiriyorum. Bakalım sonunda neler olacak" şeklinde konuştu.

, Almanya'nın Konfederasyon Kupası için belirlenen 23 kişilik kadrosunda kendisine yer bulmuştu. Bir başka Türk kökenli futbolcu Levent Öztunalı da Almanya Ümit Milli Takımı kadrosuna alındı.

Serkan Akkoyun / Sabah.com.tr Spor

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Kerem Demirbay neden Almanya'yı seçtiğini açıkladı!
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