Kerem Demirbay neden Almanya'yı seçtiğini açıkladı!

Milli Takım seçimi adeta pembe diziye dönen Kerem Demirbay sessizliğini bozdu. Alman basınına konuşan Kerem, önce Türkiye sonra ise Almanya'yı seçip bir anda ortalığı karıştırmasına açıklık getirdi.

23 yaşındaki Hoffenheim'lı oyuncu, "Almanya'da doğdum. Almanya'da büyüdüm. Bu yüzden de Almanya'yı seçtim. Kararımı vermemde hiçbir dış etken yok. Tamamen kendi isteğimle seçtim." dedi.

Türkiye'yi seçmesi halinde daha fazla forma şansı bulacağının farkında olduğunu söyleyen Kerem, "Sürekli kendimi geliştiriyorum. Bakalım sonunda neler olacak" şeklinde konuştu.

Kerem Demirbay, Almanya'nın Konfederasyon Kupası için belirlenen 23 kişilik kadrosunda kendisine yer bulmuştu. Bir başka Türk kökenli futbolcu Levent Öztunalı da Almanya Ümit Milli Takımı kadrosuna alındı.

Serkan Akkoyun / Sabah.com.tr Spor