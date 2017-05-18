Rodriguinho'dan Fenerbahçe'ye açık kapı!

Fenerbahçe'nin devre arasında transfer etmek istediği ancak yapılan teklif kulübü Corinthians tarafından reddedilen Rodriguinho, Brezilya basınına konuştu. Yetenekli orta saha oyuncusu, sezon sonu bitecek sözleşmesini henüz yenilememesi üzerine gelen transfer sorularını yanıtladı ve şunları söyledi:

YENİ GELİRSE...

"Fenerbahçe'ye gitmek ilginç olabilirdi ancak içimden bir ses kalmam gerektiğini söyledi ve sözleşmemi uzattım. Gelinen noktada kendimi gayet iyi hissediyorum. Ancak onlar yeni bir teklif getirir, anlaşma da olur mu? Kim bilir..."

MİLLİ TAKIMA GÖZ KIRPIYOR

Sudamericana maçında Universidad de Chile'yi 2-0 yendikleri ilk tur maçında forma giyen ve 1 de gol atan Rodriguinho, Brezilya Teknik Direktörü Tite'nin listesinde yer alıyor. Tite ile Rodriguinho, Corinthians'ta da beraber forma giymişlerdi.

Serkan Akkoyun / Sabah.com.tr Spor