Ankaragücü'nde İsmet Taşdemir görevi bıraktı

Türkiye Gazeteciler Cemiyetinde basın toplantısı düzenleyen İsmet Taşdemir, "Kulübün bizimle çalışma isteğini göremedik açıkçası. Bir sezonun sonunda Ankaragücü Kulübü ile resmi olmasa da görevimizi sonlandırdık." dedi.

Ayrılık sebeplerini özetlemek için burada olduğunu dile getiren Taşdemir, "Şampiyon olduktan sonra 25 gün geçti. Bu sürede kendi çapımızda önümüzdeki sezonun hazırlıklarını yapmaya başladık. Oyuncular takip etmeye başladık. Kendimize göre çekirdek bir kadromuz vardı. Bu kadroyu yukarı taşıyabilmek için hazırlıklara başladık. Kulübün bizimle çalışma isteğini göremedik açıkçası." diye konuştu.

İsmet Taşdemir, yurt dışından geldikten sonra kulüp başkanı Mehmet Yiğiner ile görüştüklerini hatırlatarak, şunları kaydetti:

"Kulübün mali durumuna değindik. Bunların neticesinde ben ayrılma kararı aldım. Esas sebebi, takım çalışması başlarken, daha önce menajer arkadaşlara transfer yetkilerinin verilmiş olmasıydı. Sezon boyunca yapılan transferlerde başkan ile görüştüm ve takımı öyle oluşturduk. Çalışma şeklim böyleydi. Maçlar bittikten sonra 20-25 gün arayıp sorulmadım. Bu menajer arkadaşlara yurt dışı transfer yetkisinin verilmiş olması bizimle çalışmanın mümkün olmamasıdır. Böyle olunca da ayrılmak gerektiğini düşündük. Ayrılışta kalem ve imza önemli değil. Benim sözüm imzadan ve kalemden daha önemlidir. Bu şekilde çalışmayacağımı belirttim. Kendisi de kabul etti."

- "Başka bir taraftan teklif almadım"

Teknik direktör İsmet Taşdemir, kulüpten alacakları nedeniyle ayrılmadığını belirterek, "İçeride alacaklarım var. Sezon başında çok büyük heveslerle geldiğimiz ve mutlu sonla bitirdiğimiz ligde kulüpten ayrılma noktasına geldik ve ayrıldık. Kesinlikle ve kesinlikle maddiyat benim için söz konusu değil. Başka bir taraftan teklif de almadım." ifadelerini kullandı.

"İsmet Taşdemir olarak çok büyük bir sorumluluk aldım." diyen teknik adam, şöyle devam etti:

"Bu sorumluluğun altından kalktığım için çok mutluyum. Bu saatten sonra Ankaragücü Kulübü doğru karar verip, 'diriliş' yılları adı altında bayrağı yukarı taşımalıdır. Bu oyuncu grubunun hakları maddi kaynaklarla sağlanmalı. Hak edişleri ödenmeli ve sonrasında gönderilmeliler. Bu oyuncu grubu inşallah alacakları için federasyon kanalından girişimde bulunmak zorunda kalmaz. Herkes bir aile geçindiriyor. Herkes bu işi zevkine yapmıyor. Bu futbolcular her kulüpte yer bulur. Bu oyuncular haklarını farklı yollardan aramak zorunda kalır. Onları lütfen hain olarak adlandırmayın."

- "Ankaragücü tam olarak profesyonel değil"

İsmet Taşdemir, MKE Ankaragücü Kulübünün tam olarak profesyonel yönetilmediğini savundu.

Hedefleri bulunan bir teknik direktör olduğunu vurgulayan Taşdemir, "2,5 senedir 2. Lig'de çalışıyorum. 2-3 sene de TFF 1. Lig'de çalışmak istiyorum. Bu arz ve talep meselesi. Amacım başarılı olabilecek bir takımda çalışabilmek. Ankaragücü tam olarak profesyonel değil, profesyonel olmak isteniyor ama mevcut kadro profesyonel düzeyde değil. Bizden önce çok daha vahim bir durum vardı. Kararlılık ve disiplin anlamında bir durum yoktu. Maddi kaynakları bulabilirse önü çok açık. 2-3 sene sonrasında Süper Lig'de bile zirveye oynayabilecek bir takım olabilir." diyerek sözlerini tamamladı.