"Coentrao’dan şüpheliyim Negredo harika oyuncu"

Galatasaray'ın 2011-14 arası başarıyla formasını giyen Albert Riera
, 17 Mayıs kutlamaları için geldiği Florya'da SABAH
'a özel röportaj verdi. Riera'ya transferde ismi Galatasaray'la anılan Real Madrid'in Portekizli sol beki Coentrao
ve İspanya Milli Takımı'nda birlikte görev yaptığı forvet Negredo
'yu sorduk. İşte Riera'nın yorumları: "Sol bek sadece Galatasaray'ın değil tüm takımların sorunu. Sana 'Dünyanın en iyi sol beki kim?' diye sorsam; Real Madrid'den Marcelo'yu söylersin ama ikinci ismi saymakta zorlanırsın."
MAÇ TEMPOSU ÖNEMLİ
"Coentrao'ya
gelirsek... Günümüz futbolunda sürekli her hafta oynamak ve maç temposuna sahip olmak çok önemli. Ne yazık ki Coentrao uzun zamandır Real Madrid'de düzenli oynamıyor ve fiziksel durumu hakkında fikrim yok. Elbette çok kaliteli bir oyuncu olduğunu biliyorum ama dediğim gibi uzun zamandır oynamadığı için şüphelerim var."
NEGREDO HARİKA GOLCÜ
"Negredo
İspanya'da ilk sivrildiği zamanlar onunla milli takımda birkaç kez oynamıştım. Harika bir oyuncu. Galatasaray'da oynadığım forvetlerden birine benzetmem gerekirse, Elmander diyebilirim.
Negredo eğer etrafında hızlı bir oyuncu varsa çok gol atar. İleride top tutar, hava hakimiyeti iyidir ama dediğim gibi tek başına bir şey yapamaz, yanına mutlaka hızlı bir oyuncu gerekli."
"G.Saray'ı kalpten seviyorum ve elimden geldiğince takip ediyorum. Benim forma giydiğim dönemde çok başarılıydık çünkü takım olarak birbirimize çok uyumluyduk."