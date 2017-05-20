lu Traore otobüs muavinlerine taş çıkarttı

İHA

Futbol Haberleri

Giriş Tarihi: 20.5.2017 22:18 Güncelleme Tarihi: 20.5.2017 22:22
Elazığsporlu Traore otobüs muavinlerine taş çıkarttı

Şanlıurfaspor ile oynanan karşılaşma sonunda soyunma odasından çıkan 'un Malili orta saha oyuncusu 'den muavinlere taş çıkartacak hareketler yaptı.

Şanlıurfaspor ile Gap Arena Stadı'nda oynanan ve 2-1 kaybedilen maçın ardından soyunma odasından çıkan 'un Malili orta saha oyuncusu , otobüs muavinliği yaptı. Otobüsün ön kapısındaki basamaklarda duran Traora, Aksaray, Kadıköy, Yenikapı, Taksim diye bağırarak arkadaşlarını otobüse aldı. Elini de minibüs muavinleri gibi otobüsün kapısına vuran Traore'nin bu davranışı, arkadaşları arasında gülüşmelere neden oldu. Bir süre kapıda bağıran Traore daha sonra otobüsün içine girdi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Elazığsporlu Traore otobüs muavinlerine taş çıkarttı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz