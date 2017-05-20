Emre Çolak: La Liga'da bu sezon en üzüldüğüm an...

Emre Çolak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kariyerinde ilk sezonunu geçirdiği La Liga, takımı Deportivo La Coruna ve Türk futboluyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

La Liga'nın bitimine bir maç kala ligde kalmayı garantileyen takımının sorunlu bir yıl geçirmesine rağmen bireysel olarak başarılı bir sezonu geride bıraktığını söyleyen Emre, "Deportivo'daki ilk sezonum hiç beklemediğim kadar güzel geçti." şeklinde konuştu.

İlk defa Galatasaray'dan başka takımda oynadığını, uyum ve dil sorunu gibi bazı zorluklar yaşadığını anlatan Emre, "Açıkçası buraya gelirken hiç bu kadar forma şansı bulacağımı beklemiyordum. Oynadığım maçların yarısında bile forma giysem, ilk sezon olmasından dolayı benim için kardır diye düşünüyordum ama her şey beklediğimden daha olumlu gelişti. En çok dil konusunda zorlandım ama şu anda her şeye tamamen alıştım." değerlendirmesini yaptı.

Galatasaray'daki ile Deportivo'daki Emre arasında önemli farklar olduğunu vurgulayan milli futbolcu, "Galatasaray'da sürekli genç Emre olarak anılıyordum. Oynamasa da olur gözüyle bakıyorlardı ama artık burada daha olgun, daha tecrübeli, takım için daha önemli pozisyonda olan bir Emre var. Galatasaray'daki genç Emre, Deportivo'da olgun Emre oldu." görüşünü savundu.

Kariyerindeki ilk kafa golünü İspanyol ekibinde attığını belirten Emre, 31 Ocak'ta Valencia'yı ağırladıkları maçta attığı kafa golünü ve 11 Şubat'ta deplasmanda Athletic Bilbao'ya attığı golü kendisi açısından "bu sezonun unutulmazları" olarak gösterdi. Emre, Celta Vigo ile yaptıkları her iki derbi maçta da forma giyememiş olmasını ise "en üzüldüğüm anlar" diye ifade etti. Gelecek sezon Deportivo forması giymeye devam edeceğini söyleyen Emre, "Alışma dönemi artık geride kaldı. Gelecek sezon hedefim daha çok gol atmak ve takımın daha üst sıralara çıkmasına yardımcı olmak." dedi.

Öte yandan Türkiye Kupası finalinin Medipol Başakşehir ile Atiker Konyaspor arasında oynanacak olmasını da değerlendiren milli futbolcu, "İki takım da finale hak ederek geldi. Zaten Başakşehir şampiyonluk için de çok büyük bir aday. Konyaspor da oynadığı oyun ve taraftarıyla tüm Türkiye'ye kendini kabul ettirdi. Daha çok isteyen ve final maçında daha iyi oynayan bu kupayı kazanır. İki takım adına da mutluyum. Anadolu takımlarının da final oynamaları ve bu kupaları kazanmaları, diğer takımların da bunu yapabileceklerini görmeleri açısından onlara motivasyon olur." şeklinde görüş belirtti.

Spor Toto Süper Lig'in bitimine üç hafta kala Beşiktaş ile Medipol Başakşehir arasında yaşanan şampiyonluk mücadelesine değinen 25 yaşındaki futbolcu, "Beşiktaş'ın liderliğine, güçlü kadrosuna ve iki maçını sahasında oynayacak olmasına rağmen şampiyonluğu kesin göremiyorum. Beşiktaş da Medipol Başakşehir de şimdiye kadar beklenmedik puan kayıpları yaşadı. Son 3 haftada, ikisinden de sürpriz puan kayıpları bekliyorum." diye konuştu.

Emre son olarak 2009-2016 yıllarında formasını giydiği Galatasaray'ın yaşadığı sorunlarla ilgili, "Futbolcular asla kötü oynamak ve kötü yenilgi almak istemez. Galatasaray çok büyük bir camia ve her sene şampiyonluğa oynayan bir takım. İşler kötü gittiği ve şampiyonluk hedefi olmadığı zaman taraftar tepki veriyor. Galatasaray şu anda büyük takımların yaşadığı sorunlardan birini yaşıyor." değerlendirmesini yaptı.

La Liga'da şimdiye kadar 28 maçta ilk 11'de sahaya çıkan Emre Çolak, 3 gol ve 5 asistlik performans sergiledi.