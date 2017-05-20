1. Lig'de şampiyon oldu

DHA

Futbol Haberleri

Giriş Tarihi: 20.5.2017 20:43 Güncelleme Tarihi: 20.5.2017 20:45
TFF 1. Lig'de Sivasspor şampiyon oldu

1. Lig'in son hafta maçında Yeni Malatyaspor'u 4 - 0 yenen , sezonu şampiyon tamamladı.

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
TFF 1. Lig'de Sivasspor şampiyon oldu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz