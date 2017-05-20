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TFF 1. Lig'de Sivasspor şampiyon oldu
TFF
1. Lig'de
Sivasspor
şampiyon oldu
DHA
Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 20.5.2017
20:43
Güncelleme Tarihi: 20.5.2017
20:45
TFF
1. Lig'in son hafta maçında Yeni Malatyaspor'u 4 - 0 yenen
Sivasspor
, sezonu şampiyon tamamladı.
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TFF 1. Lig'de Sivasspor şampiyon oldu
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