Türklerin 2. takımıyız

Twitter'da bizi takip eden Türkler, İspanyollardan daha fazla. Adeta Türklerin ikinci takımı gibiyizG.Saray ve diğer kulüpler küresel pazarda ilgi çekebilir ama bunun için lig yapısı da müsait olmalıLa Masia, çalışanları, antrenörleri ve öğrencileriyle 2 bine yakın kişiye ev sahipliği yapıyorBarcelona Finans Direktörü, NEF'le imzaladıkları yeni sponsorlukanlaşması ve Türkiye pazarına dairgörüşlerini'la paylaştı. İşte'nun gözüyle Süper Lig ve Türkiye:"Son on yılda futbolda büyük bir küreselleşme meydana geldi ve dijital medyaya erişim kolaylaştı. Futbol tabii ki de Türkiye'deki en popüler spor ve her Türk taraftarının da tuttuğu takımlar var, ama benDünyanın en iyi oyuncularına sahibiz, onların arasında Arda da var, bu da Türkiye'deki popülerliğimizin artmasına yardımcı oluyor.Galatasaray başta olmak üzere Türk kulüplerinin küresel pazarda ilgi çekebileceğini söylüyor: "Juventus, Galatasaray ile oynadığında orada çalışıyordum, epeyce yankı uyandırmıştı. Güzel deneyimdi. Kulüplerinizde mali sorunlar yaşansa da Türkiye rekabetçi bir ülke.Premier Lig ve La Liga'da diğer pazarlar için maç saatleri erkene alınabiliyor. Örneğin İtalya'da Juventus'layken de böyle problemler yaşamıştık."La Masia'yı da anlatan Calvo, "" ifadelerini kullandı. Nef İcraKurulu Başkanıda anlaşmalarınınkapsamının geniş olduğunu vurguladı:Barcelona Kulübü'nün 143 bin üyesi bulunuyor. Demokratik bir yapıya sahip Katalan kulübünde üyeler önemli kararlarda doğrudan söz sahibi. Kulübün yıllık üye geliri ise tam 18 milyon Euro...Başta Çin olmak üzere Asya pazarıyla da ilgilenen Barça'nın Hong Kong ofisinde 16, yeni açılan New York ofisinde ise 7 çalışanı bulunuyor.Barcelona, kulüp olarak 2021'e kadar gelirlerini 1 milyar Euro seviyesine çıkarmayı hedefliyor. Camp Nou'nun yenilenmesi, bu hedefe ulaşılmasında büyük katkı sağlayacak.Barça, 620.2 milyon Euro'luk geliriyle 2016 Deloitte Para Ligi'nde tarihinde ilk kez Real Madrid'i geçti.Vakıflarımız üzerindenbunu gerçekleştireceğiz."