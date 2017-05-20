Türklerin 2. takımıyız

Twitter'da bizi takip eden Türkler, İspanyollardan daha fazla. Adeta Türklerin ikinci takımı gibiyiz
G.Saray ve diğer kulüpler küresel pazarda ilgi çekebilir ama bunun için lig yapısı da müsait olmalı
La Masia, çalışanları, antrenörleri ve öğrencileriyle 2 bine yakın kişiye ev sahipliği yapıyor
Barcelona Finans Direktörü Francesco Calvo
, NEF'le imzaladıkları yeni sponsorluk
anlaşması ve Türkiye pazarına dair
görüşlerini SABAH
'la paylaştı. İşte Francesco Calvo
'nun gözüyle Süper Lig ve Türkiye:
İSPANYOLLARI BİLE GEÇTİNİZ
"Son on yılda futbolda büyük bir küreselleşme meydana geldi ve dijital medyaya erişim kolaylaştı. Futbol tabii ki de Türkiye'deki en popüler spor ve her Türk taraftarının da tuttuğu takımlar var, ama ben öyle inanıyorum ki, biz Türk taraftarlarının kalbinde yatan ikinci kulübüz. Barcelona verdiği sosyal mesajdan dolayı daha farklı bir kulüptür.
Dünyanın en iyi oyuncularına sahibiz, onların arasında Arda da var, bu da Türkiye'deki popülerliğimizin artmasına yardımcı oluyor. Ana Twitter hesabımızda Türk takipçilerimizin
GALATASARAY DÜNYAYA AÇILABİLİR
Calvo,
Galatasaray başta olmak üzere Türk kulüplerinin küresel pazarda ilgi çekebileceğini söylüyor: "Juventus, Galatasaray ile oynadığında orada çalışıyordum, epeyce yankı uyandırmıştı. Güzel deneyimdi. Kulüplerinizde mali sorunlar yaşansa da Türkiye rekabetçi bir ülke. Galatasaray ve diğerleri, uluslararası pazara açılabilir. Fakat kulübün yaptıkları yeterli değil, liginizin de sizi desteklemesi gerekiyor.
Premier Lig ve La Liga'da diğer pazarlar için maç saatleri erkene alınabiliyor. Örneğin İtalya'da Juventus'layken de böyle problemler yaşamıştık."
ALTYAPIMIZDA 2 BİN KİŞİ ÇALIŞIYOR
La Masia'yı da anlatan Calvo, "Altyapımızda La Masia'da doğrudan çalışan sayımız 450. Tüm antrenörleri, profesyonel oyuncuları, teknik kadroları vb. sayarsanız çalışan sayısı neredeyse 2000 kişiye ulaşır
" ifadelerini kullandı. Nef İcra
Kurulu Başkanı Erden Timur
da anlaşmalarının
kapsamının geniş olduğunu vurguladı:
"Sponsorluk anlaşmamızda sosyal
18 MİLYON ÜYE
Barcelona Kulübü'nün 143 bin üyesi bulunuyor. Demokratik bir yapıya sahip Katalan kulübünde üyeler önemli kararlarda doğrudan söz sahibi. Kulübün yıllık üye geliri ise tam 18 milyon Euro...
Başta Çin olmak üzere Asya pazarıyla da ilgilenen Barça'nın Hong Kong ofisinde 16, yeni açılan New York ofisinde ise 7 çalışanı bulunuyor.
Barcelona, kulüp olarak 2021'e kadar gelirlerini 1 milyar Euro seviyesine çıkarmayı hedefliyor. Camp Nou'nun yenilenmesi, bu hedefe ulaşılmasında büyük katkı sağlayacak.
REAL MADRİD'İ SOLLADILAR
Barça, 620.2 milyon Euro'luk geliriyle 2016 Deloitte Para Ligi'nde tarihinde ilk kez Real Madrid'i geçti.gelirisorumluluk projeleriyle topluma geri vermeyi de öngörüyoruz.
Vakıflarımız üzerinden
bunu gerçekleştireceğiz." sayısı İspanyollardan fazla.
"