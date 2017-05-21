CANLI | Konyaspor-Karabükspor

Giriş Tarihi: 21.5.2017 16:08 Güncelleme Tarihi: 21.5.2017 16:09
CANLI | Konyaspor-Karabükspor

Spor Toto Süper Lig'de 32. hafta maçında Atiker Konyaspor kendi sahasında Kardemir Karabükspor'u konuk ediyor...

Ziraat Türkiye Kupası'nda Kasımpaşa'yı yenerek finale adını yazdıran Atiker Konyaspor, Spor Toto Süper Lig'de kendi sahasında Kardemir Karabükspor'la karşı karşıya geliyor...

Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda saat 16.00'da başlayan karşılaşmanın hakemi Arda Kardeşler...

ATİKER KONYASPOR-KARDEMİR KARABÜKSPOR: 0-0 (İLK YARI OYNANIYOR)

İLK 11'LER:

ATİKER KONYASPOR: Abdulaziz, Skubic, Ali Turan, Selim, Douglas, Jonsson, Volkan, Ömer Ali, Milosevic, Hadziahmetovic, Bajic

KARDEMİR KARABÜKSPOR: Rybka, Latovlevici, Barış, Dany, Papp, Poko, Ceyhun, Zec, Seleznov, Lazarevic, Yatabare

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CANLI | Konyaspor-Karabükspor
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