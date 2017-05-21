CANLI | Konyaspor-Karabükspor

Ziraat Türkiye Kupası'nda Kasımpaşa'yı yenerek finale adını yazdıran Atiker Konyaspor, Spor Toto Süper Lig'de kendi sahasında Kardemir Karabükspor'la karşı karşıya geliyor...
Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda saat 16.00'da başlayan karşılaşmanın hakemi Arda Kardeşler...
ATİKER KONYASPOR-KARDEMİR KARABÜKSPOR: 0-0 (İLK YARI OYNANIYOR)
İLK 11'LER:
ATİKER KONYASPOR: Abdulaziz, Skubic, Ali Turan, Selim, Douglas, Jonsson, Volkan, Ömer Ali, Milosevic, Hadziahmetovic, Bajic
KARDEMİR KARABÜKSPOR: Rybka, Latovlevici, Barış, Dany, Papp, Poko, Ceyhun, Zec, Seleznov, Lazarevic, Yatabare