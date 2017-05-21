Kante ödüle doymuyor

Chelsea'nin Fransız orta saha oyuncusu N'Golo Kante, bu sezon üçüncü kez Premier Lig'de yılın futbolcusu ödülünü kazandı.

Premier Lig'in internet sitesinden yapılan açıklamaya göre takım kaptanları, uzmanlar ve taraftarların katılımıyla gerçekleştirilen oylamada, takım arkadaşları Eden Hazard, Cesar Azpilicueta, Tottenham'dan Harry Kane, Dele Alli, Jan Vertonghen, Everton'dan Romelu Lukaku ve Arsenal'dan Alexis Sanchez'i geride bırakan Kante, yılın futbolcusu ödülüne layık görüldü.

Daha önce Profesyonel Futbolcular Birliği ve Futbol Yazarları Birliği tarafından da Premier Lig'de yılın futbolcusu seçilen Kante, bu ödülü aynı sezonda üçüncü kez kazanmış oldu.

Leicester City'nin ardından sezon başında transfer olduğu Chelsea'de de şampiyonluk yaşayan Kante, takımıyla 39 maça çıktı ve 2 gol attı.