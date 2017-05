Rıdvan Dilmen: Beşiktaş Türkiye'de her zaman favoridir

Rıdvan Dilmen, Beşiktaş'ın 4-1'lik Kasımpaşa galibiyetinin ardından değerlendirmelerde bulundu.

Alt tarafta Rize'nin matematiksel olarak şansı oldu. Bu maçların biri 26'sı diğeri 27'sinde. Aynı gün oynatmakta fayda var. İkili averaj üstünlüğü Rize'de olacak.

"Beşiktaş'ın özeti bu işte"

Şenol Güneş'i skor 4-1 devam ederken gösterdi orada "Tempo, tempo yapın" diye bağırıyordu. işte Beşiktaş'ın özeti bu. Adamlar bitti sezon başından bu yana. Quaresma halen sağdan, soldan gidiyor.

"Atiba da insanmış"

Demek ki Atiba da insanmış. Oğuzhan ve Tolgay götüremeyebilir. Gökhan da yok. Atiba da insanmış. Oraya birini daha almalılar.

"Tolgay Arslan'ın yerinde olsam ayrılmam"

Tolgay kendini yedek hissetmemeli. Gökhan olsam ayrılmak isterim ama Tolgay olsam ayrılmak istemem.

"Bu kadro Avrupa'da fena olur"

Beşiktaş her maç 8-9 tane pozisyona giriyor. Dev maçlara baktığında zorlanıyorlar. Bu kadronun tek şansı önde oynatmak ya da rakibi oyun disiplininden çıkartmak. Hücum oyuncuların varsa tek şartın vardır, önde baskılı oynamaktır. Şu takım 34 hafta derbide zorlanır ama Kasımpaşa'ya 4 atar, Adana'ya 3 atar. Bu takımla Napoli kolay kolay oynamayaz. Ne olur ne olmaz diye Tosic oynadı. Şu kadroyla Avrupa'da fena olursunuz ama lig daha farklı. Beşiktaş derbilerde de baskılı oynuyor.

"Beşiktaş takımı Türkiye'nin her zaman favorisidir"

Beşiktaş takımı Türkiye'nin her zaman favorisidir. Bu tartışmasız... Her oyuncu bu takımda gelişir.

Aykut Hoca, Konya'dan ayrılsın, bu kadro olsun o zaman başarılı olma şanları yok. Bir sistem yerleşti ve bu sistem doğrultusunda başarı geldi. Yıldızlar yani yetmez.