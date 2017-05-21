TFF 1. Lig'de Sivasspor şampiyon oldu

Şanlıurfaspor, Samsunspor ve Adana Demirspor, ligi 36'şar puanda kapattılar ve 3'lü averajda geride olan Şanlıurfaspor küme düştü.
Küme düşen bir diğer takım Samsunspor ile deplasmanda 0-0 berabere kalan Bandırmaspor oldu.
Son haftaya küme düşme hattında giren Şanlıurfaspor, Elazığspor'u 2-1 mağlup etmesine rağmen küme düşmekten kurtulamadı.
Play-Off eşleşmeleri:
TFF 1. Ligi'nden Spor Toto Süper Lig'e çıkacak son takımı belirleyecek playoff eşleşmeleri belli oldu.
TFF 1. Ligi'nde oynanan son hafta maçlarının ardından eşleşmeler şu şekilde oldu;
Boluspor - Göztepe
Eskişehirspor - Giresunspor