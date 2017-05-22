Elazığspor 75 milyon TL ödedi

Elazığspor Genel Koordinatörü Veysi Şimşek, kulüple ilgili açıklamalarda bulundu. Kulübü transfer yasağı ile aldıklarına dikkat çeken Elazığspor Genel Koordinatörü Veysi Şimşek "FIFA ve CAS'ta devam eden dosyalarımız vardı. Hepsini teker teker çözüme kavuşturduk. Ödemelerimizi düzenli bir şekilde devam ettiriyoruz. Bu yıl Ulusal Kulüp Lisansı alan 5 takımdan biri olduk. Sportif bölümün yanı sıra Mali bölümde de oldukça önemli bir iş başardık diye düşünüyorum" dedi.



Transfer yasağından dolayı en çok sıkıntıyı forvet bölgesinde yaşadıklarını dile getiren Şimşek, "Risk aldık ve bu mevkiyi Ömer Yıldız'a teslim ettik. Transfer yasağını aştıktan sonra en iyi isimleri kadromuza kattık. Youssef, Diarra ve Kehinde'yi bunlara örnek olarak gösterebiliriz" ifadelerini kullandı.



75 MİLYON LİRALIK BORÇ KAPATILDI



Yaklaşık 75 Milyon lira civarında bir borcu kapattıklarını belirten Şimşek, "Futbolcularımızın ve bizlerin büyük fedakarlıkları oldu. Sezonu en iyi şekilde bitirdik. İstediğimiz bütçeyi oluşturabilirsek yeni sezonda hedefimiz Süper Lig olacak. Tabii ki her takım Süper Lig'i hedefleyecektir ama biz adımlarımızı sağlam atacağız" diye konuştu.



İç transferde büyük gelişmeler kaydettiklerini ve hemen hemen her futbolcuyla yeni sezon için mutabakata vardıklarını aktaran Şimşek, Mali Genel Kurul'un ardından teknik direktör arayışlarına başlayacaklarını kaydetti.