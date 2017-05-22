Van der Wiel'in avukatları davadan çekildi!

Menajer Ümit Akbulut hakkında geçen hafta, 'Beni 4.5 milyon dolandırdı' diyerek şikayette bulunan Fenerbahçe'nin Hollandalı futbolcusu Gregory Van Der Weil'in avukatları Kemal Levent ve İsmail Barbaros Aslan, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına verdikleri yazılı dilekçede dosyadan çekildiklerini açıkladı.

Habertürk'ün haberine göre; Hollandalı futbolcunun avukatları verdikleri dilekçede, "Müvekkilimiz ile aramızda güven eksikliği meydana gelmiş olup bu gerekçe de gördüğümüz lüzum üzerine dosyadaki vekillik görevlerimizden müştekinin bilgisi dahilinde çekiliyoruz" dediler.