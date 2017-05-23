Adana Demirspor'un olağanüstü kongresi ertelendi

Büyükşehi·r Beledi·yesi· Konser ve Ti·yatro Salonu'nda düzenlenen ve Nilay Ateşoğulları ile Müslüm Susar'ın başkan adayı olduğu olağanüstü kongrede, divan oluşturulamadı. Bu nedenle kongre 30 Mayıs Salı günü yapılacak.

Salondan ayrılan Müslüm Susar, bu sırada adaylıktan çekildiğini açıkladı. Susar'ın bu kararı sonrasında diğer başkan adayı Nilay Ateşoğulları gözyaşlarına hakim olamadı.

Daha sonra gazetecilere açıklamada bulunan Ateşoğulları, Müslüm Susar'ın çok demokratik bir adım atarak yasal süreçte başkanlığa aday olduğunu anımsattı.

Ateşoğulları, adaylıktan çekilen Susar'a teşekkür ederek, şunları kaydetti:

"Müslüm Susar'ın adaylıktan çekilmesi beni çok duygulandırdı. Ben sonuna kadar devam edeceğim, bu yola baş koydum. Adana Demirspor taraftarlarının artık gülmesini istiyorum. Listemdeki herkes Adana'dan. Hepsi Adana Demirsporlu insanlar. Çok fazla kalabalık bir liste yapmadık, icraatçı bir yönetim kurulu hayal ettik."