Fenerbahçe Ankara'da güldü: 1-2

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Gençlerbirliği'ni 2-1 mağlup etti.

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)



4. dakikada Khalili'nin ceza sahasına gönderdiği pasta topla buluşan Rantie, meşin yuvarlağa bekletmeden vurdu ancak top az farkla kalenin sağından auta çıktı.



17. dakikada sol kanattan topla birlikte ceza sahasına hareketlenen Alper, vuruş açısını yakalayınca meşin yuvarlağı kaleye doğru gönderdi. Kaleci Hopf topu rahat kontrol etti.



25. dakikada Alper'in sol kanattan açtığı ortaya Lens kafa vuruşu yaptı ancak meşin yuvarlak farklı şekilde auta çıktı.



32. dakikada Lens'in orta açarak kullandığı topa Skrtel kale sahası içinde yükselerek kafa vuruşunu yaptı ancak top kalenin hemen yanından auta gitti.





45. dakikada ceza sahası hemen dışından Selçuk Şahin'in kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlak Fenerbahçe ağlarıyla buluştu. 1-0

MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)



49. dakikada Lens'in açtığı ortaya arka direkte düzgün kafa vuruşu yapan Van Persie meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-1



54. dakikada sol kanatta topla buluşan Rantie, Kjaer'i geçerek ceza sahası sol çaprazdan kaleye gönderdiği şutunda kaleci Volkan meşin yuvarlağı güçlükle kornere çeldi.





73. dakikada Fenerbahçe İsmail Köybaşı'nın yere düşürülmesiyle penaltı kazandı.



74. dakikada Penaltı atışı için topun başına gelen Van Persie topla kaleciyi ayrı köşelere gönderdi. 1-2



80. dakikada Vedat'ın sol ayağı ile yaptığı vuruş kale direğinin az bir farkla yanından auta gitti.



84. dakikada oyuna yeni giren Volkan Şen ceza sahası dışından kaleyi denedi ancak meşin yuvarlak kale direğinin üstünden auta gitti.







Stat: 19 Mayıs Stadyumu



Hakemler: Ümit Öztürk x, İsmail Şencan xx, Osman Gökhan Bilir xx



Gençlerbirliği: Hopf xx, Ahmet Oğuz xx, Politsevich xx, Claro xx, Anıl xx, Selçuk x, Issah xx, Aydın xxx, Khalili x (Matei dk. 30 xx) Murat Duruer xx (Vedat Muriç dk. 76 ?), Rantie xxx (Uğur dk. 65 x)



Yedekler: Nihat Şahin, Uğur, Renato Escobar, Velikonja, Orhan



Teknik Direktör: Ümit Özat



Fenerbahçe: Volkan Demirel xx, Hasan Ali xx, Kjaer xx, Skrtel xx, Hasan İsmail x Köybaşı x, Mehmet xx, Josef De Souza xx, Lens xx (Volkan Şen dk. 83 ?), Alper xxx (Stoch dk. 90 ?), Sow xx, Van Persie xxx (Emenike dk. 78 x)



Yedekler: Mahmut, Neustaedter, Atıf Chauhe



Teknik Direktör: Dirk Advocaat



Goller: Selçuk Şahin (dk. 45) (Gençlerbirliği), Van Persie (dk. 49 ve 74 pen.) Fenerbahçe



Sarı kartlar: Khalili, (Gençlebirliği) Sow, Alper, Mehmet Topal, Lens, Josef De Souza (Fenerbahçe)

1 DEĞİŞİKLİK

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Gençlerbirliği'ne konuk olan Fenerbahçe'de teknik direktör Dick Advocaat, Ziraat Türkiye Kupası'nda Medipol Başakşehir maçının kadrosuna göre 1 değişiklik yaptı.

Sarı-lacivertli ekibin Hollandalı teknik direktörü Advocaat, tedavisine devam edilen Şener Özbayraklı'nın yerine İsmail Köybaşı'na ilk 11'de forma şansı verdi. Hasan Ali Kaldırım, Gençlerbirliği maçında sağ bek, İsmail Köybaşı ise sol bekte görev aldı.

Fenerbahçe'de Şener'in yanı sıra sakatlıkları bulunan Ozan Tufan, kaleci Fabiano Ribeiro ve Jose Fernandao, kadroda yer almadı.

GENÇLERBİRLİĞİ'NDE TEK EKSİK

Başkent ekibi, Fenerbahçe karşılaşmasına tek eksikle çıktı.

Kırmızı-siyahlılarda, sakatlığı devam eden takımın en golcü futbolcusu Serdar Gürler, sarı-lacivertlilere karşı forma giyemedi.

Ümit Özat, ligde son oynanan Medipol Başakşehir maçına ilk 11'de başlayan Uğur Çiftçi'yi yedek kulübesine çekerken, bu oyuncunun yerine Murat Duruer'i sahaya sürdü.

ÜMİT ÖZAT ESKİ TAKIMINA KARŞI

Teknik direktör Ümit Özat, başkent ekibinin başında aktif futbolculuk hayatında uzun yıllar formasını giydiği eski takımı Fenerbahçe'ye karşı 4. sınavına çıktı.

Özat, kırmızı-siyahlı takımın teknik direktörü olarak Ziraat Türkiye Kupası'nda 2, Spor Toto Süper Lig'de ise bir kez sarı-lacivertli takıma karşı yedek kulübesinde yer aldı.

Özat yönetiminde Gençlerbirliği, Fenerbahçe'ye karşı birer galibiyet, mağlubiyet ve beraberlik elde etmişti.

Gençlerbirliği, Ziraat Türkiye Kupası grup elemeleri ilk maçında deplasmanda rakibini 2-1 yenerken, Ankara'daki ikinci maç 2-2 beraberlikle tamamlanmıştı. Başkent ekibi, Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında oynanan karşılaşmayı ise 3-0'lık skorla kaybetmişti.

TRİBÜNLER BOŞ KALDI



Gençlerbirliği ile Fenerbahçe arasında oynanan karşılaşmaya taraftarlar ilgi göstermedi.

Sarı-lacivertli takımın taraftarlarına ayrılan tribünde büyük boşluklar göze çarptı. Gençlerbirliği taraftarları ise bundan önceki Fenerbahçe karşılaşmalarının aksine tribünleri rakip taraftarlardan daha fazla doldurdu.

Sarı-lacivertli taraftarlar, karşılaşma öncesinde Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Zeljko Obradovic lehine uzun süre tezahürat yaptı.

Öte yandan geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden Beşiktaş ve Türk futbolunun efsane oyuncularından "Baba Recep" lakaplı Recep Adanır anısına saygı duruşu yapıldı.