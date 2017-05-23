Oğuzhan’a 13 milyon €

Roma, Beşiktaş ile sözleşme yenilemek için prensip anlaşmasına varan Oğuzhan'ın peşini bırakmıyor. Siyah-beyazlı kulüple 5 yıllık yeni kontrat için söz kesen milli oyuncunun İtalyan kulübüne transferi için yeni sportif direktörü Monchi bastırıyor. Sevilla'dan ayrıldıktan sonra adı Roma ile anıldığı günlerde İtalyan basınında, "Monchi, Oğuzhan'ı istiyor" manşetleri atılan İspanyol sportif direktör, resmen göreve geldikten sonra kolları sıvadı.



SEVİLLA DA İSTEMİŞTİ

Roma gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek kadro için Monchi'ye tam yetki verdi. Geçen sezon Sevilla'ya istediği Oğuzhan'ı alamayınca, Nasri'yi kiralayan Monchi'nin milli oyuncu için Beşiktaş'a 13 milyon Euro teklif ettiği iddia edildi. Bu arada Oğuzhan'ın, Kartal'la yeni sözleşme imzalaması durumunda sözleşmesine, Avrupa'ya gitmesi için kolaylık sağlanması şartı getireceği öğrenildi.

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MANDZUKIC İDDİASI

İtalyan medyası, Beşiktaş'ın Juventus'un forveti Mandzukic'e yıllık 7 milyon Euro teklif ettiğini öne sürdü. Calciomercato sitesinde yer alan haberde İtalyan kulübüyle sözleşmesi Haziran 2019'da sona erecek olan ve yılda 3.5 milyon Euro net ücret alan Mandzukic'e Beşiktaş'ın iki katı yıllık ücret teklif ettiği iddia edildi. Hırvat yıldızı Tottenham'ın da istediği bildirildi.