4 yıl sonra

VOLKAN DEMİR

Futbol Haberleri

Giriş Tarihi: 24.5.2017
4 yıl sonra Valbuena

Fransız basını, Lyon ile Fenerbahçe’nin, konusunda anlaştığını, bu transferde Fransız yıldızın, Kadıköy’de oynama isteğinin ağır bastığını yazdı

Fenerbahçe'nin Mathieu Valbuena hayali 4 yıl gecikmeli olarak gerçekleşiyor... Sarılacivertliler, 2013'te de bu oyuncuyu istemiş, dönemin teknik direktörü Aykut Kocaman görevden ayrılınca transfer rafa kalkmıştı. Fransız L'Equipe gazetesi, Fenerbahçe'nin, konusunda Lyon'la anlaştığını yazarken, haberde "Lyon Valbuena'yı Fenerbahçe'ye bedelsiz olarak vermeye sıcak bakıyor. Çünkü oyuncunun maaşı çok yüksek" ifadelerine yer verildi. Valbuena, Lyon'da vergiler hariç yıllık 1.8 milyon Euro (yaklaşık 7.2 milyon TL) kazanıyor.

MARSİLYA FORMASIYLA KADIKÖY'DE OYNAMIŞTI
Valbuena'nın 4 yıl önce transfer görüşmesi yaptığı F.Bahçe'ye gelmeye sıcak bakmasında, Marsilya formasıyla sarı-lacivertlilere karşı Avrupa Ligi grup maçında Kadıköy'de oynadığı maçın etkili olduğu öğrenildi. 32 yaşında, 10 numara pozisyonunda oynayan yıldızın, o gün stat atmosferinden çok etkilendiği ve 2-2 biten maç sonrası "Burada oynamak keyifli olur" dediği belirtildi.

32 yaşındaki Valbuena, UEFA Avrupa Ligi çeyrek finalinde Beşiktaş'a karşı forma giymişti.
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
4 yıl sonra Valbuena
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz