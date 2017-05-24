Galatasaray yeni sezon parçalı formasını tanıttı

Galatasaray'ın gelecek sezon giyeceği parçalı formanın tanıtımı, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde düzenlenen lansmanla yapıldı. Lansmana Galatasaray Ticaret Direktörü Ali Öğüdücü, Teknik Direktör Igor Tudor ve futbolculardan Fernando Muslera, Wesley Sneijder, Eren Derdiyok, Bruma, Ahmet Çalık, Garry Rodrigues ve Semih Kaya katıldı.

Parçalı formanın yeni versiyonunu tanıttıklarını belirten Öğüdücü, "NIKE ile beraber özellikle dünyadaki elit takımlara kategorisinde ilk defa erken sunuyoruz. Lig bitmeden tanıtıyoruz. Bu forma bizim için çok değerli. Gündelik başarıların çok ötesinden 1905 yılından beri olan kulübümüzün başarılarını yansıtıyor. Türkiye'nin ilk ve tek 4 yıldızlı forması. Rakip kulüplerinin kamera şakası olarak adlandırdığı bu forma için bütün taraftarlardan destek bekliyoruz" diye konuştu.



TUDOR: "ARMAYI ONURLANDIRMAMIZ LAZIM"

Formanın çok güzel olduğunu söyleyen Tudor ise, "En önemli şey armamız. Armamız herkesin üstünde. Bizim de göstereceğimiz performansla aramayı onurlandırmamız lazım. Bizim bu mükemmel tarihi taçlandırmamız lazım. Daha önce yapılanlar ortada. Futbolda kötü zamanlar oluyor. Bizim gibi üst düzey camialar kısa zamanda bunu atlatabiliyor" şeklinde konuştu. Lansmanda ayrıca forma için yapılan video da gösterildi.