Galatasaray'dan Gomez hamlesi!

Giriş Tarihi: 24.5.2017 09:02 Güncelleme Tarihi: 24.5.2017 09:09
Galatasaray'dan Gomez hamlesi!

Galatasaray transferde yılın sürprizine imza atmaya hazırlanıyor.

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Galatasaray'dan Gomez hamlesi!
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