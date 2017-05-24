ANA SAYFA
SPOR
FUTBOL
Galatasaray'dan Gomez hamlesi!
Vinicius Junio 16 yaşında Real Madrid'te
4 yıl sonra Valbuena
BASKETBOL
İlk maçlar Anadolu Efes ve Beşiktaş’ın
Obra, Popovich’e benziyor
NBA için fazla deli!
TÜM SPORLAR
Bizde rövanş kültürü var!
G.Saray dönüm noktası
Başak ve İpek Paris’te iyi başladı
TRANSFER
Galatasaray'ın eski kalecisi Bodrumspor'da
Griezmann'dan veda gibi açıklama
Fenerbahçe'ye 2 yeni golcü
SPOR MAGAZİN
İşte Ozan Tufan'ı 'yakan' araba
Cezasını doldurdu dünyaevine girdi
Arda Turan iddialar karşısında 'tıp' oynadı
YAZARLAR
TÜM SPOR HABERLERİ
MAGAZİN
GÜNAYDIN
Kilolardan kurtulamadı
Damada düğün dayağı!
Hülya Koçyiğit'in doktorundan ilk açıklama...
78 bin dolarlık oyuncak
TÜM GÜNAYDIN HABERLERİ
GÜNDEM
Barack Obama ve Michelle Obama İtalya'da
Adana’da değişik suçlardan aranan 15 kişi yakalandı
'PKK sizi tükürüğünde boğar' diyen milletvekili bakın kendini nasıl savundu
TBMM'nin HSK üyelikleri seçimine ilişkin karar Resmi Gazete'de
TÜM GÜNDEM HABERLERİ
EKONOMİ
Uber'den 50 milyon dolarlık hata
SPK ve BTK’da ByLock temizliği
İftiracı Der Spiegel’e tokat gibi yanıt
İş dünyasından Erdoğan’ın ekonomi mesajlarına destek
TÜM EKONOMİ HABERLERİ
YAŞAM
Şüpheli pankart Okmeydanı bağlantı yolunu trafiğe kapattırdı
Emsal gösterilecek karar!
Başkentte otomobil refüje çarptı: 1 ölü
Bahçelievler'de otomobil metrobüs yoluna girdi
TÜM YAŞAM HABERLERİ
DÜNYA
Türkiye uçağına binerken yakalandı
10 milyon dolarlık evlilik hediyesi
Trump’ı Belçika’da kartallar koruyacak
Manchester katliamını DEAŞ üstlendi
TÜM DÜNYA HABERLERİ
YAZARLAR
GALERİ
Gözleriniz size yalan söylemiyor
Söze gerek olmayan kareler
Galatasaray'dan dünya yıldızına 15 milyon euro
Ramazan ayına girmeden yeni bir başlangıca hazır mıyız?
TÜM GALERİLER
SABAH TV
HABER
Ağaçta mahsur kalan kediyi itfaiye ekipleri kurtardı
Başbakan Yıldırım: Reform devrimi gerçekleştireceğiz
Başbakan Yıldırım: Rusya ile normalleşme sürecinde yeni bir adım daha attık
SPOR
Jason Denayer, İngiltere'de kavgaya karıştı
Futbolcu Ozan Tufan gözaltında!
Koç Sarunas Jasikevicius’tan insanlık dersi!
SAĞLIK
Anneden alinan kaburga kemikleriyle oğluna kulak
SMA hastalıklarına ilaç müjdesi!
Obeziteye karşı aşı bulundu
KOMİK
Yardım ettiği kedi böyle teşekkür etti
65 milyon izlenen yılan şakası sosyal medyada olay oldu!
İlk defa banyo yapan bebeğin tepkisi güldürdü
TÜM VİDEOLAR
ZİRAAT TÜRKİYE
KUPASI
Haber
Gündem
Seçim
Son Dakika
Yerel Haberler
Tüm Manşetler
Zaman Tüneli
İndeks
Sitene Ekle
Spor
Ziraat Türkiye Kupası
Futbol
Spor Toto Süper Lig
Şampiyonlar Ligi
UEFA Avrupa Ligi
Milli Takım
Canlı Skor
Basketbol
Voleybol
Tüm Sporlar
Transfer
Spor Magazin
Ekonomi
Piyasalar
Borsa
Emlak
İşte İnsan
Sarı Sayfalar
Gazete İlanlar
Hayatın İçinden
Yaşam
Sağlık
Teknoloji
Turizm
Memur
Kadın
Moda
Otomobil
Eğitim
Sınav Merkezi
Namaz Vakitleri
Hava Durumu
Yemek Tarifleri
Ramazan
Yol Durumu
Eğlence
Günaydın Magazin
Kültür Sanat
Sinema
Medya
Astroloji
Oyun
Bulmaca
Televizyon
Güzel Sözler
Şans Oyunları
Multimedya
Galeri
Sabah TV
Diziler
Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz
Kırgın Çiçekler
Bu Şehir Arkandan Gelecek
Aşk ve Mavi
Ölene Kadar
Ekler Bölgeler
Ekler
Cumartesi
Pazar
Günaydın
Kitap
Bölgeler
Ankara Başkent
Egeli Sabah
Akdeniz
Güney
Marmara
Karadeniz - Doğu Anadolu
Kayseri
Konya
Yerel Haberler
Yazarlar
Sabah
Spor
Günaydın
Perspektif
Cumartesi
Pazar
Bölgeler
Tüm Yazarlar
Çizerler
SİZİNKİLER
PİJAMA AİLESİ
HAYATA DAİR
Ziraat Türkiye Kupası
AHaber Canlı İzle
Aspor Canlı İzle
Atv Canlı İzle
A2 Canlı İzle
Üyelik İşlemleri
Üye Girişi
Üye Ol
Çıkış
Bildirimleri Aç / Kapat
Haberler
Spor Haberleri
Futbol Haberleri
Galatasaray'dan Gomez hamlesi!
Galatasaray'dan Gomez hamlesi!
Giriş Tarihi: 24.5.2017
09:02
Güncelleme Tarihi: 24.5.2017
09:09
Galatasaray transferde yılın sürprizine imza atmaya hazırlanıyor.
HABERİN DEVAMI
1
2
3
4
5
SİTENE EKLE
CROPY
ARKADAŞINA GÖNDER
Galatasaray'dan Gomez hamlesi!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz