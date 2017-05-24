Göztepe - Boluspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı yayınlanacak?

TFF 1. Lig'de normal sezonu 53 puanla beşinci sırada tamamlayıp Süper Lig yarışında adını Play-Off'a yazdıran Göztepe, yarın yarı final ilk maçında dördüncü Boluspor'u konuk edecek. Bornova Stadı'nda Bülent Yıldırım'ın yöneteceği karşılaşmanın başlama düdüğü saat 21.30'da çalacak.

Sarı-kırmızılılarda sol arka adalesinde yırtık bulunan sağ bek Fuchs ile kasığında ödem tespit edilen orta saha Hakan Barış'ın durumları maç saatinde netleşecek. Göztepe - Boluspor maçı TRT Spor'dan canlı yayınlanacak. Müsabaka için 35 TL'den satışa çıkan VIP tribünü, 10 TL'den satılan kapalı tribün ile 5 TL olarak belirlenen maraton ve kale arkası biletlerinin tamamen tükendiği belirtildi. İzmir Büyükşehir Belediyesi, kritik maça gidemeyecekler için Güzelyalı'ya dev ekran kuracak. 14 yıl sonra ilk kez Süper Lig'in kapısına dayanan Göz-Göz'de taraftarlar, semti sarı-kırmızılı dev bayraklarla süsledi.

Başkan Mehmet Sepil, zorlu mücadele öncesi tüm İzmirliler'i destek olmaya davet etti. Takımına güvendiğini belirten Sepil, "Futbolcularımız sezon sonuna doğru çok iyi motive oldu. Bu havayı Boluspor karşılaşmalarında da sürdüreceğiz. Ciddi bir şekilde Süper Lig'e çıkacağımıza inanıyorum" cümlelerini kullandı. Kariyerinde 4 takımı 1. Lig'den Süper Lig'e çıkaran Teknik Direktör Yılmaz Vural da Boluspor'a karşı avantajlı bir skor elde edeceklerine inandığını söyledi. Evlerinde gol yemeden kazanmayı planladıklarını anlatan 64 yaşındaki teknik adam, "Süper Lig için 3 final maçımız kaldı. Boluspor iyi bir ekip ancak biz de tur atlamak adına tüm gücümüzü sahaya yansıtacağız. Taraftarımızın desteği ile istediğimiz alacağız" diye konuştu. Maçın rövanşı 29 Mayıs Pazartesi günü Bolu'da oynanacak. Finale çıkacak takım, Giresunspor-Eskişehirspor eşleşmesinin galibiyle Süper Lig'e çıkmak için tarafsız sahada rakip olacak.