Gümüşhanespor-Erzurumspor (CANLI)

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Spor Toto 2. Lig play-off maçlarında finale kalan Gümüşhanespor ile Erzurum Büyükşehir Belediyespor, Vodafone Arena'da karşı karşıya geliyor.Bu maçı kazanan taraf TFF 1. Lig'e yükselecek. İstanbulspor ile Ankaragücü doğrudan 1. Lig'e yükselmişti.

GÜMÜŞHANELİ VE ERZURUMLU TARAFTARLAR İSTANBUL'A ÇIKARMA YAPTI

TFF 1.lige yükselme play-off final maçında İstanbul Vodafone Arena Stadyumu'nda karşılaşacak olan Erzurumspor ve Gümüşhanespor'un yüzlerce taraftarı İstanbul'a adete çıkarma yaptı.





Her iki ilden'de İstanbul'a otobüslerle gelen taraftarların yanısıra İstanbul'da yaşayan Gümüşhaneli ve Erzurumlu taraftarlar da karşılaşmaya yoğun ilgi gösterdiler. Maç öncesi dostluk mesajları veren iki komşu ilin taraftarları meşaleler ve tezahüratlar ile Vodafone Arena çevresinde hoş görüntüler verdiler.