Manchester United Avrupa Ligi şampiyonu

UEFA Avrupa Ligi finalinde Manchester United, Ajax'ı Pogba ve Mhitaryan'ın attığı gollerle 2-0 mağlup etti ve Avrupa Ligi'ni kazanan takım oldu.



STAT: Friends Arena

HAKEM: Damir Skomina



AJAX: Onana, Veltman, Sanchez, De Ligt, Riedewald, Schöne, Klaassen, Ziyech, Traore, Younes, Dolberg

YEDEKLER: Boer, Tete, Westermann, De Jong, De Beek, Kluivert, Neres

TEKNİK DİREKTÖR: Peter Bosz

MANCHESTER UNITED: Romero, Valencia, Smalling, Blind, Darmian, Herrera, Mata, Fellaini, Pogba, Mkhitaryan, Rashford

YEDEKLER: De Gea, Fosu-Mensah, Jones, Carrick, Lingard, Martial, Rooney

TEKNİK DİREKTÖR: Jose Mourinho



572 MİLYON EURO'LUK FİNAL

UEFA Avrupa Ligi finalinde karşılan Manchester United ve Ajax'ın toplam futbolcu değeri 572,2 milyon Euro olarak dikkati çekti. Alman internet sitesi Transfermarkt'ın verilerine göre Manchester United'ın tahmini piyasa değeri 469 milyon Euro, Ajax'ın ise 103 milyon 200 bin Euro oldu. Fransız Paul Pogba, 80 milyon Euro'yla Manchester United'ın, Hollandalı Davy Klaassen ise 15 milyon Euroyla Ajax'ın en pahalı futbolcusu olarak göze çarptı.



FİNALE NASIL GELDİLER?

AJAX

Ajax, UEFA Avrupa Ligi'ne G Grubu'nda başladı. Grubu 4 galibiyet, 2 beraberlikle tamamlayan Ajax 14 puanla grubu zirvede tamamladı. Son 32 turunda Legia Varşova ile eşleşen Ajax deplasmandaki maçı 0-0 berabere bitirerek evine avantajlı döndü ve Amsterdam Arena'daki maçta rakibini 1-0 yenerek son 16 turuna yükseldi. Son 16'da Kopenhag ile eşleşen Ajax ilk maçı deplasmanda 2-1 kaybetse de evindeki maçı 2-0 kazanarak çeyrek finale yükseldi. Çeyrek finalde Alman ekibi Schalke ile eşleşen Ajax ilk maçı evinde 2-0 kazandı, deplasmanda gol düellosuna sahne olan maçta 3-2 mağlup olan Ajax deplasmandaki gol avantajı ile turladı. Yarı finalde temsilcimiz Beşiktaş'ı eleyen Lyon ile eşleşen Ajax ilk maçta Lyon'u gole boğdu ve 4-1'lik skorla deplasmana avantajlı gitti. İkinci karşılaşmayı Lyon 3-1 kazansa da, ilk maçı 3 farklı skorla kazanan Ajax finale yükselen taraf oldu.

MANCHESTER UNITED

Manchester United, UEFA Avrupa Ligi'ne A Grubu'nda başladı. Temsilcimiz Fenerbahçe ile aynı grupta yer alan Manchester grupta favori gösteriliyordu ancak Fenerbahçe duvarına tosladı. A Grubu'nda 4 galibiyet, 2 mağlubiyet alan İngiliz ekibi 12 puan topladı ve grup aşamasını 2. sırada tamamladı. Son 32 turunda Fransız temsilcisi St. Etienne ile eşleşen Manchester United ilk maçı 3-0, ikinci maçı ise deplasmanda 1-0 kazanarak son 16'ya kaldı. Son 16 turunda Rus temsilcisi Rostov ile çetin bir mücadeleye girişen Manchester deplasmandan 1-1'lik skorla ayrıldı. Evindeki maçı ise 1-0 kazanarak çeyrek final aşamasına yükseldi. Çeyrek finalde Belçika'nın güçlü ekibi Anderlecht'le eşleşen Manchester ilk maçta deplasmandan 1-1'lik beraberlikle döndü ve evindeki maçı 2-1 kazanarak yarı finale yükselmeyi başardı. Yarı final maçında ise İspanyol temsilcisi Celta Vigo ile eşleşen Kırmızı Şeytanlar ilk maçı deplasmanda 1-0 kazanmayı başardı. Evindeki maçta ise 1-1'lik beraberlikle maçı tamamlayan Manchester United 2016-2017 UEFA Avrupa Ligi'nde finale yükseldi.