Altınordu'da son gözde Yusuf Acer

Genç savunmacı için Beşiktaş'ın İzmir ekibine 600 bin euro teklif ettiği iddia edilirken, Galatasaray'ın da ismi bir süre önce Yusuf'la birlikte anılmıştı. Bu sezon 29 karşılaşmada görev alan Yusuf'un kulübeyle sözleşmesi 2019'da sona erecek.

Altınordu'da profesyonel olan 20 yaşındaki futbolcu, şimdiye kadar TFF 1'inci Lig'de 51 maçta oynadı. Yusuf'u Süper Lig'den Trabzonspor ve Kardemir Karabükspor'un da izlediği belirtilirken Başkan Seyit Mehmet Özkan'ın genç oyuncuyu kendini geliştirmesi adına forma şansı bulabileceği bir kulübe göndermeyi planladığı bildirildi. Altınordu, geçen sezon Çağlar Söyüncü'yü Freiburg'a, Cengiz Ünder'i ise Medipol Başakşehir'e satmıştı.