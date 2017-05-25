İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Aziz Yıldırım hakkında Kadınlar Basketbol Play Off finali serisinde oynanan Yakın Doğu Üniversitesi maçı sırasında, rakip takip başkanına attığı tokattan dolayı 6222 sayılı Spor'da Şiddet yasasının uygulanmasını istedi.

Savcılık bu isteğini de Spor Şube müdürlüğüne yazılı olarak gönderildi. Polisler de 6222'ye muhalefetten işlem yaparak maçlardan 1 yıl boyunca seyir yasağı konduğu tebligatı yapıldı.

Eğer Yıldırım itiraz etmezse 1 yıl boyunca men cezası uygulanacak.

Ancak Aziz Yıldırım'ın durumu avukatlarının yapacağı itiraz sonucu netlik kazanacak.

Aziz Yıldırım'a tokat soruşturmasından 1 yıl men!