- derbisinin hakemi belli oldu

AA

Futbol Haberleri

Giriş Tarihi: 25.5.2017 13:24
Fenerbahçe-Trabzonspor derbisinin hakemi belli oldu

Ligde 33. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı. - maçını yönetecek.

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler açıklandı.

Ligde 27 Mayıs Cumartesi günü ile arasında oynanacak maçta düdük çalacak.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligde haftanın maçlarını yönetecek hakemler şunlar:

27 Mayıs Cumartesi:

16.00 Atiker Konyaspor-Akhisar Belediyespor: Serkan Tokat

16.00 Kasımpaşa-Antalyaspor: Barış Şimşek

18.00 Medipol Başakşehir-Adanaspor: Halis Özkahya

19.00 Fenerbahçe-Trabzonspor: Ali Palabıyık

28 Mayıs Pazar:

16.00 Bursaspor-Gençlerbirliği: Alper Ulusoy

16.00 Osmanlıspor-Çaykur Rizespor: Ümit Öztürk

16.00 Kardemir Karabükspor-Kayserispor: Bülent Birincioğlu

19.00 Gaziantepspor-Beşiktaş: Mete Kalkavan

29 Mayıs Pazartesi:

20.00 Aytemiz Alanyaspor-Galatasaray: Halil Umut Meler

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Fenerbahçe-Trabzonspor derbisinin hakemi belli oldu
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