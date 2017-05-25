Fenerbahçe'ye şampiyon sağ bek!

Fenerbahçe, Hollandalı sağ beki Gregory van der Wiel'le yollarını ayırmaya hazırlanırken oyuncunun alternatifini uzaklarda değil, Türkiye'de buldu. TFF 1. Lig'in yeni ekiplerinden BŞB Erzurumspor'da oynayan Murat Paluli, Fenerbahçe'nin transfer listesine girdi.

İki sezondur takımıyla şampiyonluğu yaşayan Murat Paluli dün oynanan Spor Toto 2. Lig play off final maçında Gümüşhanespor'la oynadıkları maçta sergilediği performansla göz doldurmuştu. TFF 1. Lig'e yükselen Erzurumspor'un başarılı futbolcusu maçta bir de asist kaydetti.

AKILLARA GÖKHAN GÖNÜL'Ü GETİRDİ

Fenerbahçe'nin bir süredir geniş transfer listesinde yer alan 1.74 boyundaki 1994 doğumlu futbolcu için transfer görüşmelerinin başladığı iddia edildi.

Kariyerine o dönemli adıyla İstanbul Büyükşehir Belediyespor'da başlayan Murat daha sonra İskenderun'da da forma giydi.

Fenerbahçe'nin Murat'ı takip etmesi akıllara Gökhan Gönül transferini getirdi. Sarı lacivertli takım Gökhan'ı da alt lig takımlarından Gençlerbirliği OFTAŞ forması giyerken transfer etmişti.