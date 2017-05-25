Manchester takımlarından terör mağdurlarına yardım

AA

Futbol Haberleri

Giriş Tarihi: 25.5.2017 14:39 Güncelleme Tarihi: 25.5.2017 14:41
Manchester takımlarından terör mağdurlarına yardım

İngiltere Premier Lig'de mücadele eden ve , terör saldırısından mağdur olanların ailelerine 1 milyon sterlin para yardımı yapacak.

Manchester takımları, pazartesi günü meydana gelen ve 22 kişinin hayatını kaybettiği, 64 kişinin de yaralandığı terör saldırısından mağdur olanların ailelerine 1 milyon sterlinlik para yardımı yapma kararı aldı.

Manchester Evening gazetesinin organize ettiği yardım kampanyasında şu ana kadar 2 milyon sterlinden fazla nakdi yardım toplandığı, Manchester ekiplerinin de kampanyaya katılmasıyla bu rakamın 3 milyon sterlini aştığı basına yansıdı.

Saldırının ardından 'de forma giyen Yaya Toure ve menajeri Dimitri Seluk, 100 bin sterlin yardım yapacağını açıklamıştı.

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Manchester takımlarından terör mağdurlarına yardım
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