'ndan 'çete' açıklaması

Giriş Tarihi: 26.5.2017 09:24 Güncelleme Tarihi: 26.5.2017 09:28
Emre Belözoğlu'ndan 'çete' açıklaması

Kaçakçılık soruşturması kapsamında dün bilgisine başvurulan , bu sabah konuya dair açıklamalarda bulundu.

Medipol 'in tecrübeli orta saha oyuncusu , çetesine yönelik yapılan operasyon kapsamında bilgisine başvurulmak üzere Jandarma Komutanlığına gitmişti. Belözoğlu, olayın ardından TRT Spor'da yaşananları anlattı:

"Dün sosyal medya yankılanıyor. Bizi hemen yerin dibine sokuyorlar. Bir kaçakçılık operasyonunda ne müşteki ne tanık hiçbir sıfatta değil, sadece bilgime başvuruldu. Ayrıca Ozan Tufan, Volkan Şen ve Tayfur Havutçu'nun da bu kaçakçılık çetesiyle bağlantısı yoktur. Sporcular üstün zekaya sahiptirler. Araştırmadan bir şey satın almayız. Kaçakçılık çetesiyle görüşmüşlüğümüz, bir bağımızın olduğu konusunda hiçbir gerçeklik payı yoktur. Galeriden bir araba alıyorsunuz, galeriye gittiğiniz zaman 3. sahibi oluyorsunuz."

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Emre Belözoğlu'ndan 'çete' açıklaması
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