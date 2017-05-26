İşte şampiyonluk kupası

Spor Toto Teşkilat Başkanlığı'nda düzenlenen organizasyonda, şampiyonluk kupasının tanıtımı, teşkilat başkanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu tarafından yapıldı.

Kasapoğlu, tanıtımda yaptığı açıklamada, bir sezonun daha sonuna gelindiğini belirterek, "Spor Toto Süper Lig'in 2016-2017 sezonu şampiyonu yakında belli olacak. Şimdiden şampiyon takımın taraftarlarını, sporcularını, yöneticilerini ve teknik adamlarını tebrik ediyorum." dedi.

Spor Toto Teşkilatının 7 yıldır Spor Toto Süper Lig, TFF 1. Lig, Spor Toto 2. Lig ve Spor Toto 3. Lig'in sponsoru olduğunu hatırlatan Kasapoğlu, "Gerek futbolumuza, gerekse 60'a yakın branşımıza ciddi kaynaklarla destek olmaya çalışıyoruz. Bunun yanında yaptığımız bireysel sporcu destekleri, Türkiye'nin dört bir yanına dağılan tesis yatırımlarımız var. Ancak bugün konumuz Spor Toto Süper Lig şampiyonu ve kupası." ifadelerini kullandı.

Mehmet Muharrem Kasapoğlu, her sene olduğu gibi şampiyonluk kupasının önce teşkilata geldiğini dile getirerek, "Önümüzdeki hafta cuma gününe kadar 10.00-18.00 saatleri arasında tüm sporseverler, kupamızı ziyaret edebilir. Şimdiden kupamızın şampiyona ve spor camiasına hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Şampiyon olacak takımımıza da bizi Avrupa'da en güzel şekilde temsil etmesi yönünde başarı dileklerimi iletiyorum. Ümit ediyorum ki önümüzdeki yıl da yine bu seneki gibi rekabet, centilmenlik dolu ve fair play ruhunun ön planda olduğu maçları hep beraber izleriz." diye konuştu.

KUPANIN ÖZELLİKLERİ

Spor Toto Süper Lig 2016-2017 sezonu şampiyonluk kupası, 10 kilo 300 gram ağırlığında.

Kupanın 9 kilo 300 gramı 925 ayar gümüş, 1 kilosu ise 925 ayar gümüş üzerine altın kaplama olarak üretildi. Kupanın tasarımında Selçuklu Yıldızı'nın "birlik-beraberlik" ve "zafer" unsurlarından da ilham alındı.

Gök Medrese, Divriği Ulu Cami ve Mevlana Türbesi'nin ardından Selçuklu Yıldızı, bundan sonra şampiyonlara verilen kupalarda yerini alacak.