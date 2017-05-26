Napoleoni: Türkiye'yi bilerek kötü yansıtıyorlar

Ligde Beşiktaş'la şampiyonluk yarışında olan Medipol Başakşehir'in İtalyan golcüsü Stefan Napoleoni, ülke basınına konuştu. Başarılı forvet oyuncusu, 'Türkiye'nin Leicester City'si' olduklarına inandıklarını söyledi.

LEICESTER CITY BENZETMESİ

Napoleoni verdiği röportajda, "Sezon başında kimse bizim bu noktada olacağımızı düşünmüyordu. Geçen sezon aynısı Leicester City için de söylenmişti. Birçok kişi bize 'Türkiye'nin Leicester'ı' demeye başladı. Biz de zaman geçtikçe buna inanmaya başladık. Takımın birlik ve beraberlik duygusunun başarımızdaki en önemli etken olduğunu düşünüyorum. Uzun süredir birlikte çalışan futbolcular ve teknik heyetten oluşuyoruz" ifadelerini kullandı.

CENGİZ ÜNDER'İ ÖVDÜ

İtalyan oyuncu takım arkadaşlarının hepsinin çok yetenekli olduğunu söylerken özellikle Cengiz Ünder'e ayrı bir parantez açtı. Napoleoni 19 yaşındaki Cengiz için, "Henüz çok genç ama şimdiden milli takımda forma giymeye başladı. Önünde mükemmel bir gelecek var. İnanılmaz yetenekli ama daha önemlisi onun yaşında olan hiç kimse için söylenemeyecek kadar aklı başında bir çocuk" dedi.

TÜRKİYE'DE ÇOK MUTLU

Napoleoni, verdiği röportajda Avrupa basınına da mesaj gönderdi. Türkiye'nin imajının, dış basında bilerek farklı gösterilmeye çalışıldığını söyleyen İtalyan yıldız, "Türkiye'de gayet iyiyim. Geldiğim günden bu yana herkes bana çok iyi davrandı. Kız arkadaşımla yaşıyorum, o da İstanbul'dan çok memnun. Burası harika bir şehir. Ailemi de davet ettim. İstanbul'u gezdiler ve hayran kaldılar. 1 sezon daha sözleşmem var ve gelecek sezon da burada olacağım." ifadelerini kullandı.

Serkan Akkoyun / Sabah.com.tr Spor