Trabzonspor Başkanı Muharrem Usta, Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) düzenlenen "Trabzon Günleri" etkinliğinde gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

Kulübün kuruluşunun 50. yılının kendileri için tabii ki önemli olduğunu vurgulayan Usta, "Ama ya hep ya hiç ile 3 kez yaşadığımız o krizi yaşamak istemiyoruz. Biz tekrar zirvenin takımı olmak istiyoruz. 50. yılda şampiyonluk da olabilir, olamaz da... Şampiyon olduğun seneye de 50. yılımız dersin, geçersin. Önemli olan Trabzonspor'un zirvede kalıcı olması." dedi.

Bordo-mavili ekibin son dönemde birkaç kez şampiyonluğun kapısından döndüğünü belirten Usta, "Trabzonspor 4 büyük kulüpten birisi. Tarihinde çok şampiyonlukları var. Böyle bir takımdan taraftarı, camiası her zaman şampiyonluk bekler. Ama hayatta birtakım gerçekler de var." ifadelerini kullandı.

Muharrem Usta, 1995-1996 sezonunda şampiyonluğun kaçırılmasının takımın dağılmasına neden olduğunu belirterek, "Bütün camia şampiyonluğa endekslenmiş ama sezon sonunda şampiyonluk kaçmıştı. O baskıyla 'Ya hep ya hiç.' gibi düşünülmüş. O baskıyla yönetim de yorulmuş. Trabzonspor zirveye varmışken, takım dağıldı ve yönetim bıraktı. Halbuki o düzen devam ediyor olsaydı belki ondan sonraki 5 sene içinde 2-3 kez şampiyon olacaktık." değerlendirmesinde bulundu.

"YILLARDIR ÇOK BÜYÜK BİR BAŞARIYA AÇ BİR TAKIMIZ"

1995-1996 sezonundan sonra çıkış yakaladıklarını ifade eden Usta, şöyle konuştu:

"2003 ve 2004'lere kadar yaklaşık 8-9 sene sonrasında tekrar zirve şansını yakaladık. Stres yönetimi bir türlü başarılamayınca takım dağıldı. 2011'de yine aynı şey yaşandı, bir daha her şey dağıldı. Şimdi 2017 ve üzerinden 6 sene geçti. Belli ki zirveye doğru tekrar çıkıyoruz. İlk kez bu sezon Trabzonspor ile ilgili tekrar 'Tamam, bu takım geliyor.' diyebildik. Daha iyi bir takım ve takviyelerin yapılması lazım. 50. yıl tabii ki önemli ama ya hep ya hiç ile 3 kez yaşadığımız o krizi yaşamak istemiyoruz. Biz tekrar zirvenin takımı olmak istiyoruz. 50. yılda şampiyonluk da olabilir, olamaz da... Şampiyon olduğun seneye de 50. yılımız dersin, geçersin. Önemli olan Trabzonspor'un zirvede kalıcı olması. Dağılmanın nedenini camia, ekonomik olarak da başarı olarak da çok ağır ödüyor. Biz yıllardır çok büyük bir başarıya aç bir takımız. Haliyle süreci yönetmemiz gerekiyor. Ana hedefimiz de o olacak."

"HER KESİME İŞ DÜŞÜYOR"

Başkan Muharrem Usta, son dönemde kulüplerindeki başarısızlıkta en önemli etkenin yönetimsel olduğunu savundu.

Camiayı yönetmesi gerekenlerin yönetim kurulları olduğunu vurgulayan Usta, şöyle devam etti:

"Başarısızlık sadece taraftardan değil. Bence bu, yönetimle ilgili bir konu. Gelecek sezonun bizim için stresli olacağı belli. İddiayı en yükseğe koyup, 'Ya hep ya hiç, ya var ya yok, ya siyah ya beyaz.' diye yönetim bakarsa, taraftar da böyle devam ederse bunun sonu hüsrandır. Beyaz olma ihtimali yok, hep olma ihtimali yok. Sonu hiçtir ve hüsrandır. Camiayı yönetmesi gerekenler yönetim kurullarıdır. Başkana, hocaya, oyunculara ve taraftara iş düşer. Burada topyekun süreç yönetme işi var. Üç kez büyük bir şok yaşadıktan sonra artık bunu sevk ve idare edebiliyor olmamız lazım. Böyle bir tecrübenin hayata geçmesi gerektiğine inanıyorum. Taraftar da dahil her kesime iş düşüyor."

YENİ SEZON PLANLAMASI

Muharrem Usta, gelecek sezon için transfer çalışmalarını sürdürdüklerini ve bazı oyuncularla temasta olduklarını bildirdi.

Osmanlısporlu Badou Ndiaye'nin transferinde Trabzonspor isminin öne çıktığının hatırlatılması üzerine Usta, "Gelecek sezonla ilgili planlarımız, görüştüğümüz oyuncular var. Takımda olmasını düşündüğümüz oyuncular var. Şu anda kesin ve net hiçbir oyuncuyla ilgili bir şey söylemem doğru değil. Bunların ne bize ne de diğer kulüplere bir faydası yok." diye konuştu.