Traore ile baş başa!

Forvet hattına iki takviye düşünen Galatasaray'da gündemin ilk sırasında Bertrand Traore var. Ajax'ın Manchester United'a kaybettiği Avrupa Ligi finalini Stockholm'da izleyen Sportif Direktör Cenk Ergün'ün Traore ile yüz yüze bir görüşme gerçekleştirdiği öğrenildi. Görüşmede Ergün genç oyuncuya Igor Tudor'un gelecek sezon için olan planlarını anlattı. Chelsea'nin Ajax'a tecrübe kazanması için kiraladığı 21 yaşındaki Burkina Fasolu yıldız adayı bu sezon Hollanda ekibi adına 13 gol atıp 6 asist yaptı. Bu performansıyla tüm Avrupa'nın dikkatini çeken Traore ile Galatasaray'ın dışında Almanya'dan Dortmund ve Leipzig, Fransa'dan Monaco ve Lyon, İngiltere'den Everton ve Stoke, İspanya'dan Valencia ilgileniyor. Alexander Lacazette'yi satmaya hazırlanan Olympique Lyon, Traore'yi bonservisiyle almak istiyor. Sarı-kırmızılılar ise Tudor- Conte dostluğunu kullanarak bu transferde avantajlı konuma geçmeye çalışacak.