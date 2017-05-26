Tudor'dan yönetime şok öneri!

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Futbol Haberleri

Giriş Tarihi: 26.5.2017 11:27 Güncelleme Tarihi: 26.5.2017 11:28
Tudor'dan yönetime şok öneri!

Galatasaray'da dün başkan Dursun Özbek ve kurmayları teknik direktör Tudor'un durumunu görüştü.

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Tudor'dan yönetime şok öneri!
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